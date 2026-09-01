В Раде хватаются за голову: нардеп "разнес" новую идею власти

Постоянные тревоги из-за угрозы вражеских ударов заставляют народных депутатов останавливать пленарные заседания. Чтобы обеспечить работу Рады, рассматривают вариант размещения парламентариев в подвале здания.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко показал, где предположительно придется работать народным избранникам. Он опубликовал видео, как выглядит зал заседаний для голосования в подвале.

"Вот так выглядит подвальный зал, который рассматривается как альтернатива, где могут собираться депутаты для голосований. В этот зал, ясное дело, не все смогут разместиться. Поэтому еще за дверью в коридоре расставили стулья", — рассказал политик.

По его словам, это удивительная история. Ведь подчеркнул, придумывать, где будут работать депутаты, когда никто не может придумать, как будет работать все государство. Это, по его убеждению, главный вопрос.

"Вы подумали, как школы, как больницы будут работать?", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев предупреждают о тяжелой зиме, советуют запасаться павербанками, фонариками и теплой одеждой.

Однако власти почти не говорят о том, что именно делается для защиты энергетики, заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, общество уже услышало три основных положения: зима будет тяжелой, электроэнергии может не хватать, а главной причиной проблем являются российские атаки. Но есть еще один вопрос, на который ответа до сих пор нет.

Нардеп призвал власти конкретно рассказать, как готовят энергетическую систему к возможным атакам. По его мнению, постоянные предупреждения о сложной зиме без объяснения конкретных действий властей выглядят попыткой переложить ответственность на граждан.



