В Раде хватаются за голову: нардеп "разнес" новую идею власти

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Кречмаровская Наталия
Постоянные тревоги из-за угрозы вражеских ударов заставляют народных депутатов останавливать пленарные заседания. Чтобы обеспечить работу Рады, рассматривают вариант размещения парламентариев в подвале здания.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко показал, где предположительно придется работать народным избранникам. Он опубликовал видео, как выглядит зал заседаний для голосования в подвале.
По его словам, это удивительная история. Ведь подчеркнул, придумывать, где будут работать депутаты, когда никто не может придумать, как будет работать все государство. Это, по его убеждению, главный вопрос.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев предупреждают о тяжелой зиме, советуют запасаться павербанками, фонариками и теплой одеждой.
Однако власти почти не говорят о том, что именно делается для защиты энергетики, заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, общество уже услышало три основных положения: зима будет тяжелой, электроэнергии может не хватать, а главной причиной проблем являются российские атаки. Но есть еще один вопрос, на который ответа до сих пор нет.
Нардеп призвал власти конкретно рассказать, как готовят энергетическую систему к возможным атакам. По его мнению, постоянные предупреждения о сложной зиме без объяснения конкретных действий властей выглядят попыткой переложить ответственность на граждан.