“Рятуйте себе самі”: Гончаренко жорстко розніс заяви влади

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Кречмаровская Наталия
Українців попереджають про важку зиму, радять запасатися павербанками, ліхтариками та теплим одягом.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Однак влада майже не говорить про те, що саме робиться для захисту енергетики, заявив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, суспільство вже почуло три основні тези: зима буде важкою, електроенергії може не вистачати, а головною причиною проблем є російські атаки. Але є ще одне питання, на яке відповіді досі немає.
Нардеп закликав владу конкретно розповісти, як готують енергетичну систему до можливих атак.
На його думку, постійні попередження про складну зиму без пояснення конкретних дій влади виглядають як спроба перекласти відповідальність на громадян.
Гончаренко додав, що від влади очікують не прогнозів про холодну пору року, а конкретних результатів підготовки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у яких містах взимку буде найскладніша ситуація за версією ШІ.