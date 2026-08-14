“Рятуйте себе самі”: Гончаренко жорстко розніс заяви влади

Українців попереджають про важку зиму, радять запасатися павербанками, ліхтариками та теплим одягом.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Однак влада майже не говорить про те, що саме робиться для захисту енергетики, заявив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, суспільство вже почуло три основні тези: зима буде важкою, електроенергії може не вистачати, а головною причиною проблем є російські атаки. Але є ще одне питання, на яке відповіді досі немає.

"Коли влада нам скаже, а що ж влада зробила, щоб зима була не такою важкою. Я навіть не кажу взагалі не важкою, а просто не такою важкою. І постійно цього четвертого пункту немає", — заявив Гончаренко.

Нардеп закликав владу конкретно розповісти, як готують енергетичну систему до можливих атак.

"Що зроблено владою? Як захищені енергооб'єкти? Які закуплені трансформатори та інші необхідні комплектуючі? Як ППО посилено навколо енергооб'єктів? Що зроблено зараз, влітку, щоби зима була не такою складною?", — зауважив політик.

На його думку, постійні попередження про складну зиму без пояснення конкретних дій влади виглядають як спроба перекласти відповідальність на громадян.

"Фактично, знаєте, це таке перекладання відповідальності. Все буде погано, ми нічого зробити не можемо. Рятуйте себе самі", — наголосив народний депутат.

Гончаренко додав, що від влади очікують не прогнозів про холодну пору року, а конкретних результатів підготовки.

"Мені здавалося, владу обирають не для того, щоб вона повідомляла нам, що зима буде і буде важкою. А для того, щоб влада щось робила. І цього в нас немає. А так повідомити нам, що зима буде, може будь-хто з календариком… А чи готові ми до зими? Питання відкрите", — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у яких містах взимку буде найскладніша ситуація за версією ШІ.



