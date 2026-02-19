У партії Зеленського заяви про огиду до Залужного після резонансного інтерв'ю: деталі

У партії "Слуга народу" різко відреагували на нещодавнє інтерв’ю посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного агентству Associated Press. Народна депутатка Єлизавета Богуцька заявила, що публічні виступи генерала є початком його президентської кампанії.

У партії "Слуга народу" критикують Залужного. Фото з відкритих джерел

Єлизавета Богуцька у Facebook критикує Залужного та припускає, що колишній очільник ЗСУ уже сформував команду та готується до виборів.

"Останнє інтерв'ю Валерія Федоровича — це про намір йти на вибори і стати головним конкурентом Зеленського. Хай він каже, що це не так і в нього нема політичних амбіцій... Але це так. І амбіції є і, думаю, вже є команда. Першим номером буде генерал Кривонос, який ненавидить Зеленського з Європи. Наєв, Забродський... Перша десятка — колишні військові... На скільки ж огидна вся ця історія", — пише депутатка.

Крім того, Богуцька розкритикувала прихильників Залужного, звинувативши їх у подвійних стандартах. Вона поставила риторичне запитання, якою була б реакція суспільства, якби аналогічні кроки здійснював чинний глава держави. На її думку, оцінки дій політиків залежать не від змісту, а від прізвища.

"Як думаєте, щоб верещали порохоботи, якщо б Верховний Головнокомандувач замість того, щоб налагоджувати поставки зброї в Україну, замість принижень та вмовлянь наших "партнерів", під час війни писав би тритомник своїх згадок і поглядів?... Або зненацька оформив собі інвалідність... Різниця лише в прізвищі. Якщо це Зеленський — то це зрада. Залужний — перемога", — додала Богуцька.

