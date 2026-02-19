У партії Зеленського заяви про огиду до Залужного після резонансного інтерв'ю: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У партії "Слуга народу" різко відреагували на нещодавнє інтерв’ю посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного агентству Associated Press. Народна депутатка Єлизавета Богуцька заявила, що публічні виступи генерала є початком його президентської кампанії.
У партії "Слуга народу" критикують Залужного. Фото з відкритих джерел
Єлизавета Богуцька у Facebook критикує Залужного та припускає, що колишній очільник ЗСУ уже сформував команду та готується до виборів.
Крім того, Богуцька розкритикувала прихильників Залужного, звинувативши їх у подвійних стандартах. Вона поставила риторичне запитання, якою була б реакція суспільства, якби аналогічні кроки здійснював чинний глава держави. На її думку, оцінки дій політиків залежать не від змісту, а від прізвища.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Залужний в інтерв'ю AP заявив, що контрнаступ України у 2023 році провалився через Зеленського. Крім того, посол розповів про обшуки в його кабінеті.
Також "Коментарі" писали, що Гончаренко звинуватив Зеленського в неправді про Залужного.