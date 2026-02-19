В партии Зеленского заявления об отвращении к Залужному после резонансного интервью: детали

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В партии "Слуга народа" резко отреагировали на недавнее интервью посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного агентству Associated Press. Народная депутат Елизавета Богуцкая заявила, что публичные выступления генерала являются началом его президентской кампании.
В партии "Слуга народа" критикуют Залужного. Фото из открытых источников
Елизавета Богуцкая в Facebook критикует Залужного и предполагает, что бывший глава ВСУ уже сформировал команду и готовится к выборам.
Кроме того, Богуцкая раскритиковала поклонников Залужного, обвинив их в двойных стандартах. Она задала риторический вопрос, какова была бы реакция общества, если бы аналогичные шаги предпринимал действующий глава государства. По ее мнению, оценки действий политиков зависят не от содержания, а от фамилии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный в интервью AP заявил, что контрнаступление Украины в 2023 году провалилось из-за Зеленского. Кроме того, посол рассказал об обысках в его кабинете.
Также "Комментарии" писали, что Гончаренко обвинил Зеленского в лжи о Залужном.