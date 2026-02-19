logo

Главная Новости Политика Украины 2026 В партии Зеленского заявления об отвращении к Залужному после резонансного интервью: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В партии Зеленского заявления об отвращении к Залужному после резонансного интервью: детали

Депутат Елизавета Богуцкая заявила, что интервью Валерия Залужного является стартом его предвыборной кампании.

19 февраля 2026, 09:37
Автор:
avatar

Slava Kot

В партии "Слуга народа" резко отреагировали на недавнее интервью посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного агентству Associated Press. Народная депутат Елизавета Богуцкая заявила, что публичные выступления генерала являются началом его президентской кампании.

В партии Зеленского заявления об отвращении к Залужному после резонансного интервью: детали

В партии "Слуга народа" критикуют Залужного. Фото из открытых источников

Елизавета Богуцкая в Facebook критикует Залужного и предполагает, что бывший глава ВСУ уже сформировал команду и готовится к выборам.

"Последнее интервью Валерия Федоровича — это о намерении идти на выборы и стать главным конкурентом Зеленского. Пусть он говорит, что это не так и у него нет политических амбиций... Но это так. И амбиции есть и, думаю, уже есть команда. Первым номером будет генерал Кривонос, ненавидящий Зеленского из Европы. Наев, Забродский... Первая десятка — бывшие военные... Насколько же отвратительна вся эта история", — пишет депутат.

Кроме того, Богуцкая раскритиковала поклонников Залужного, обвинив их в двойных стандартах. Она задала риторический вопрос, какова была бы реакция общества, если бы аналогичные шаги предпринимал действующий глава государства. По ее мнению, оценки действий политиков зависят не от содержания, а от фамилии.

"Как думаете, чтобы визжали порохоботы, если бы Верховный Главнокомандующий вместо того, чтобы налаживать поставки оружия в Украину, вместо унижений и увещеваний наших "партнеров", во время войны писал бы трехтомник своих упоминаний и взглядов?... Или неожиданно оформил себе инвалидность... Разница только в фамилии. Если это Зеленский – то это измена. Залужный — победа", — добавила Богуцкая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный в интервью AP заявил, что контрнаступление Украины в 2023 году провалилось из-за Зеленского. Кроме того, посол рассказал об обысках в его кабинете.

Также "Комментарии" писали, что Гончаренко обвинил Зеленского в лжи о Залужном.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AhpPcLv8t/
