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"Тут цього не буде": дружина Федорова вперше відреагувала на його відставку

Анастасія Федорова вперше прокоментувала відставку чоловіка з посади міністра оборони.

16 липня 2026, 12:10
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Slava Kot

Дружина колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія Федорова, вперше публічно висловилася після того, як її чоловік підтвердив завершення роботи на посаді. На тлі активного обговорення кадрових змін і протестів на підтримку Федорова вона попросила користувачів не шукати на її сторінці політичних заяв чи інсайдів.

"Тут цього не буде": дружина Федорова вперше відреагувала на його відставку

Анастасія Федорова. Фото: instagram / fedorova.more

За словами Анастасії, останніми днями на її акаунт підписалося багато людей через підвищений інтерес до ситуації навколо чоловіка Михайла Федорова. Водночас вона наголосила, що хоче зберегти особистий простір своєї родини.

"Важливе прохання! Я дуже ціную власні кордони – свої та своєї дитини. Моя підтримка – це вісім дуже непростих років мого життя, величезна кількість особистих рішень, відповідальності та досвіду, який залишиться за межами цього інфопростору. Повірте, в моїй реальності контексту політики більше, аніж у всіх ваших стрічках Threads разом взятих", – наголосила Анастасія.

”Тут цього не буде”: дружина Федорова вперше відреагувала на його відставку - фото 2

Дружина Федорова вперше відреагувала на його відставку

Анастасія Федорова підкреслила, що її сторінка не є майданчиком для політичної комунікації чи передачі інформації про рішення влади.

"Якщо ви підписалися в пошуках політичних інсайдів чи як на прямий контакт передачі інформації – не витрачайте свій час. Тут цього не буде", – додала дружина Федорова.

Ця заява стала першою реакцією Анастасії Федорової після того, як Михайло Федоров повідомив про свою відставку. У своєму Telegram-каналі він подякував українцям за довіру та підбив підсумки роботи на посаді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що по всій Україні почалися протести через відставку Федорова.

Також "Коментарі" писали, що нардепи в ВР відмовляються голосувати за Клименка через суспільний протест після звільнення Михайла Федорова.



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