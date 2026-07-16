"Здесь этого не будет": жена Федорова впервые отреагировала на его отставку

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Slava Kot
Жена бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, дизайнер Анастасия Федорова, впервые публично высказалась после того, как ее муж подтвердил завершение работы в должности. На фоне активного обсуждения кадровых изменений и протестов в поддержку Федорова она попросила пользователей не искать политические заявления или инсайды на ее странице.
Анастасия Федорова. Фото: instagram / fedorova.more
По словам Анастасии, в последние дни на ее аккаунт подписалось много людей из-за повышенного интереса к ситуации вокруг мужа Михаила Федорова. В то же время она подчеркнула, что хочет сохранить личное пространство своей семьи.
Жена Федорова впервые отреагировала на его отставку
Анастасия Федорова подчеркнула, что ее страница не является площадкой для политической коммуникации или передачи информации о решениях власти.
Это заявление стало первой реакцией Анастасии Федоровой после того, как Михаил Федоров сообщил о своей отставке. В своем Telegram-канале он поблагодарил украинцев за доверие и подвел итоги работы в должности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по всей Украине начались протесты из-за отставки Федорова.
Также "Комментарии" писали, что нардепы в ВР отказываются голосовать за Клименко из-за общественного протеста после увольнения Михаила Федорова.