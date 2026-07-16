"Здесь этого не будет": жена Федорова впервые отреагировала на его отставку

Жена бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, дизайнер Анастасия Федорова, впервые публично высказалась после того, как ее муж подтвердил завершение работы в должности. На фоне активного обсуждения кадровых изменений и протестов в поддержку Федорова она попросила пользователей не искать политические заявления или инсайды на ее странице.

Анастасия Федорова. Фото: instagram / fedorova.more

По словам Анастасии, в последние дни на ее аккаунт подписалось много людей из-за повышенного интереса к ситуации вокруг мужа Михаила Федорова. В то же время она подчеркнула, что хочет сохранить личное пространство своей семьи.

"Важная просьба! Я очень ценю свои границы – свои и своего ребенка. Моя поддержка – это восемь очень непростых лет моей жизни, множество личных решений, ответственности и опыта, который останется за пределами этого инфопространства. Поверьте, в моей реальности контекста политики больше, чем во всех ваших фильмах Threads вместе взятых", — подчеркнула Анастасия.

Жена Федорова впервые отреагировала на его отставку

Анастасия Федорова подчеркнула, что ее страница не является площадкой для политической коммуникации или передачи информации о решениях власти.

"Если вы подписались в поисках политических инсайдов или как на прямой контакт передачи информации – не тратьте свое время. Здесь этого не будет", – добавила супруга Федорова.

Это заявление стало первой реакцией Анастасии Федоровой после того, как Михаил Федоров сообщил о своей отставке. В своем Telegram-канале он поблагодарил украинцев за доверие и подвел итоги работы в должности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по всей Украине начались протесты из-за отставки Федорова.

Также "Комментарии" писали, что нардепы в ВР отказываются голосовать за Клименко из-за общественного протеста после увольнения Михаила Федорова.