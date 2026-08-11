Три основні сценарії для України: про це відверто розповіли у Верховній Раді

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Кречмаровская Наталия
Українців попереджають, що зима буде складною. За словами президента України Володимира Зеленського в Україні немає жодної вцілілої ТЕС.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів до яких сценаріїв на зиму готуватися. За його словами, експерти виділяють три варіанти проходження опалювального сезону для неприфронтових областей.
Сценарій перший. Він, за словами політика, найбільш оптимістичний — якщо температура взимку буде близькою до нуля, масових обстрілів не буде, або буде можливість їх якось відбивати, або буде тимчасове перемир’я.
Сценарій позитивний, зауважив нардеп і відмітив декілька нюансів. Наголосив, що дуже часто взимку більші холоди, ніж просто нуль. До того ж ворог буде, очевидно, розстрілювати Україну зі своєї балістики, пояснив політик.
Другий сценарій — базовий. Цей сценарій, за його словами, експерти вважають найбільш реалістичним. Росія продовжує регулярні атаки, температура близька умовно до -10°C, плюс-мінус.
Третій сценарій — песимістичний. Це, за словами нардепа, найважчий варіант, за якого одночасно будуть тривати морози (-15 -20°C, як було минулої зими), будуть часто падати російські ракети знищувати всю енергетику.
За його словами, за цього сценарію буду каскадні аварії, замерзання труб, де вчасно не зливатимуть воду. Загалом, підсумував, ситуація, як минулої зими тільки гірше.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді зазначили, яку правду потрібно розповісти українцям.