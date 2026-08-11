Три основні сценарії для України: про це відверто розповіли у Верховній Раді

Українців попереджають, що зима буде складною. За словами президента України Володимира Зеленського в Україні немає жодної вцілілої ТЕС.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів до яких сценаріїв на зиму готуватися. За його словами, експерти виділяють три варіанти проходження опалювального сезону для неприфронтових областей.

Сценарій перший. Він, за словами політика, найбільш оптимістичний — якщо температура взимку буде близькою до нуля, масових обстрілів не буде, або буде можливість їх якось відбивати, або буде тимчасове перемир’я.

“У такому випадку, якщо держава завершить ремонт вчасно і запустить нові джерела генерації, ми можемо отримувати ситуацію, коли відключень або взагалі не буде (вистачатиме власної генерації), або вони будуть дуже короткі — по кілька годин в пікові часи. У нас все буде нормально з теплом і це не буде проблемою”, — зазначив політик.

Сценарій позитивний, зауважив нардеп і відмітив декілька нюансів. Наголосив, що дуже часто взимку більші холоди, ніж просто нуль. До того ж ворог буде, очевидно, розстрілювати Україну зі своєї балістики, пояснив політик.

Другий сценарій — базовий. Цей сценарій, за його словами, експерти вважають найбільш реалістичним. Росія продовжує регулярні атаки, температура близька умовно до -10°C, плюс-мінус.

“За таких умов наша вся система буде працювати на межі. Для нас це означає погодинні та аварійні відключення світла у пікові дні. І вони будуть тривати від 8 до 14 годин на добу. Тобто світло скоріш за все буде менше часу, ніж його відсутність”, — зауважив Железняк.

Третій сценарій — песимістичний. Це, за словами нардепа, найважчий варіант, за якого одночасно будуть тривати морози (-15 -20°C, як було минулої зими), будуть часто падати російські ракети знищувати всю енергетику.

“І в такому випадку, в принципі, графіків ніяких не буде. Будуть, графіки не відключень, а включень, тому що світло буде або повністю відсутнє, або там буквально декілька годин на добу”, — зауважив політик.

За його словами, за цього сценарію буду каскадні аварії, замерзання труб, де вчасно не зливатимуть воду. Загалом, підсумував, ситуація, як минулої зими тільки гірше.

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