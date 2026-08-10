Приховувати це від українців уже немає сенсу: яку правду має розповісти влада

Наступна зима буде надзвичайно складною — про це попереджають і посадовці, і експерти. Ворог продовжуватиме удари по енергетиці. Українців закликають готуватися до складної зими. Однак у Верховній Раді переконані, що потрібно давати конкретику.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський переконаний, що влада повинна не тільки закликати українців готуватися до складної зими, а говорити про можливі варіанти та чіткі дії.

За його словами, хто міг хоч якось підготуватися до складних умов під час війни, це вже зробив. Однак, наголосив, що це заходи, які допоможуть якимось чином протриматися під час відключення світла, але не можуть повністю індивідуально замінити існуючу енергосистему. Саме тому, за його словами, зовсім незрозуміло, що саме повинні зробити громадяни у рамках цієї підготовки.

Політик зазначив, що чітких сценаріїв чи планів немає — що, абстрактно, не буде води такий-то термін і потрібно мати вдома певний запас на цей час, чи термінів відновлення енергопостачання після ураження енергосистеми.

За його словами, немає чітких планів відновлення, бо неможливо передбачити наслідки атак та масштаби ураження.

"Громадяни, готуйтеся до важкої зими... так не розмовляють з людьми на війні. І мені здається, що це дуже велика помилка. Потрібно говорити відверто, чого ми чекаємо, на що ми розраховуємо і які у нас варіанти. Варіант позитивний і негативний. Ось ця загальна формула, що позитивний, якщо все буде добре, нам вдасться домовитися про мир, припустимо, до умовного листопада. А якщо не буде все гаразд, то ми продовжуємо. Але це дуже розпливчасто. Потрібна велика конкретика у цьому питанні”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепки Южаніної, потрібно розповісти українцям по результати аудиту виконання планів стійкості.