Приховувати це від українців уже немає сенсу: яку правду має розповісти влада

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Кречмаровская Наталия
Наступна зима буде надзвичайно складною — про це попереджають і посадовці, і експерти. Ворог продовжуватиме удари по енергетиці. Українців закликають готуватися до складної зими. Однак у Верховній Раді переконані, що потрібно давати конкретику.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський переконаний, що влада повинна не тільки закликати українців готуватися до складної зими, а говорити про можливі варіанти та чіткі дії.
За його словами, хто міг хоч якось підготуватися до складних умов під час війни, це вже зробив. Однак, наголосив, що це заходи, які допоможуть якимось чином протриматися під час відключення світла, але не можуть повністю індивідуально замінити існуючу енергосистему. Саме тому, за його словами, зовсім незрозуміло, що саме повинні зробити громадяни у рамках цієї підготовки.
Політик зазначив, що чітких сценаріїв чи планів немає — що, абстрактно, не буде води такий-то термін і потрібно мати вдома певний запас на цей час, чи термінів відновлення енергопостачання після ураження енергосистеми.
За його словами, немає чітких планів відновлення, бо неможливо передбачити наслідки атак та масштаби ураження.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепки Южаніної, потрібно розповісти українцям по результати аудиту виконання планів стійкості.