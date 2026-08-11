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Три основных сценария для Украины: об этом откровенно рассказали в Верховной Раде

Народный депутат Железняк рассказал, к чему украинцам готовиться зимой – три сценария

11 августа 2026, 14:40
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Кречмаровская Наталия

Украинцев предупреждают, что зима будет сложной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине нет ни одной уцелевшей ТЭС.

Три основных сценария для Украины: об этом откровенно рассказали в Верховной Раде

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, к каким сценариям на зиму готовиться. По его словам, эксперты выделяют три варианта прохождения отопительного сезона для неприфронтовых областей.

Сценарий первый. Он, по словам политика, наиболее оптимистичен – если температура зимой будет близка к нулю, массовых обстрелов не будет, либо будет возможность их как-то отбивать, либо будет временное перемирие.

"В таком случае, если государство завершит ремонт вовремя и запустит новые источники генерации, мы можем получать ситуацию, когда отключений или вообще не будет (хватать собственного генерации), или они будут очень короткие — по несколько часов в пиковое время. У нас все будет нормально с теплом", — сказал он.

Сценарий положительный, отметил нардеп и указал на несколько нюансов. Он отметил, что очень часто зимой большие холода, чем просто ноль. К тому же, враг будет, очевидно, расстреливать Украину из своей баллистики, пояснил политик.

Второй сценарий – базовый. Этот сценарий, по его словам, эксперты считают наиболее реалистичным. Россия продолжает регулярные атаки, температура близка условно до -10°C, плюс-минус.

"При таких условиях наша вся система будет работать на грани. Для нас это означает почасовые и аварийные отключения света в пиковые дни. И они будут продолжаться от 8 до 14 часов в сутки. То есть свет, скорее всего, будет меньше времени, чем его отсутствие", — отметил Железняк.

Третий сценарий – пессимистический. Это, по словам нардепа, самый тяжелый вариант, при котором одновременно продлятся морозы (-15 -20°C, как было прошлой зимой), будут часто падать российские ракеты уничтожать всю энергетику.

"И в таком случае, в принципе, графиков никаких не будет. Будут, графики не отключений, а включений, потому что свет будет либо полностью отсутствовать, либо там буквально несколько часов в сутки", — отметил политик.

По его словам, при этом сценарии буду каскадные аварии, замерзание труб, где вовремя не будут сливать воду. В общем, подытожил, ситуация, как прошлой зимой только хуже.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде отметили, какую правду нужно рассказать украинцам.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yrq0LPJ2s5s
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