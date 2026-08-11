Три основных сценария для Украины: об этом откровенно рассказали в Верховной Раде

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Кречмаровская Наталия
Украинцев предупреждают, что зима будет сложной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине нет ни одной уцелевшей ТЭС.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, к каким сценариям на зиму готовиться. По его словам, эксперты выделяют три варианта прохождения отопительного сезона для неприфронтовых областей.
Сценарий первый. Он, по словам политика, наиболее оптимистичен – если температура зимой будет близка к нулю, массовых обстрелов не будет, либо будет возможность их как-то отбивать, либо будет временное перемирие.
Сценарий положительный, отметил нардеп и указал на несколько нюансов. Он отметил, что очень часто зимой большие холода, чем просто ноль. К тому же, враг будет, очевидно, расстреливать Украину из своей баллистики, пояснил политик.
Второй сценарий – базовый. Этот сценарий, по его словам, эксперты считают наиболее реалистичным. Россия продолжает регулярные атаки, температура близка условно до -10°C, плюс-минус.
Третий сценарий – пессимистический. Это, по словам нардепа, самый тяжелый вариант, при котором одновременно продлятся морозы (-15 -20°C, как было прошлой зимой), будут часто падать российские ракеты уничтожать всю энергетику.
По его словам, при этом сценарии буду каскадные аварии, замерзание труб, где вовремя не будут сливать воду. В общем, подытожил, ситуация, как прошлой зимой только хуже.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде отметили, какую правду нужно рассказать украинцам.