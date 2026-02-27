logo_ukra

Тимошенко втрачає позиції: скільки коштує піджак лідерки "Батьківщини"
Тимошенко втрачає позиції: скільки коштує піджак лідерки “Батьківщини”

Тимошенко у піджаці відомого бренду: скільки коштує одяг лідерки “Батьківщини”

27 лютого 2026, 18:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лідерка фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко за свою політичну кар'єру показувалась на публіці в різних брендах. 

Тимошенко втрачає позиції: скільки коштує піджак лідерки “Батьківщини”

Юлія Тимошенко. Ілюстративне фото

Блогерка Harley Quinn, яка уважно стежить за гардеробом політиків різних рівнів та відомих осіб, розповіла, скільки коштує піджак від Ralph Lauren, який носить Тимошенко. 

“Лише за жалюгідні 995 доларів. Навіть соромлюся спитати, це скільки в пачках грошей”, — зіронізувала вона. 

Тимошенко втрачає позиції: скільки коштує піджак лідерки “Батьківщини” - фото 2

Раніше блогерка повідомляла, що Тимошенко — рідкісний типаж політика, візуальний апгрейд якого це сюжет окремого серіалу.

“За роки тяжкої кулуарної політики вона пройшла через цілий каталог образів. Брюнетка, блондинка, коса, без коси, локони, витягнуте волосся, і щоразу це виглядало як перезапуск персонажа в Sims. Але головне — трансформація особи. Вона еволюціонувала разом із трендами б'юті-індустрії. То гладкіше, то підтягнутіше, то біле, як у Венздей, то засмагле, як у Трампа”, — розповіла блогерка. 

За її словами, у публічних обговореннях неодноразово зазначали, що на апгрейдах Тимошенко економити не звикла — списки можливих процедур, їх "комплектації" та зразкові прайси регулярно з’являються в ЗМІ.

Тимошенко втрачає позиції: скільки коштує піджак лідерки “Батьківщини” - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що одяг та аксесуари, які використовують політики та топпосадовці, завжди привертають увагу.  І в першу чергу — ціна речей. У країні, яка воює, де не вистачає коштів на гідні зарплати військовим, пенсії, де постійний дефіцит бюджету, брендові речі політиків та посадовців виглядають дещо незрозумілим.

Блогерка Harley Quinn розповіла, скільки коштують окуляри, які носить Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. 




Джерело: https://t.me/harley_with_love/5232
