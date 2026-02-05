Скільки коштують окуляри міністра енергетики Шмигаля: ціна вражає

Одяг та аксесуари, які використовують політики та топпосадовці, завжди привертають увагу. І в першу чергу — ціна речей.

Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

У країні, яка воює, де не вистачає коштів на гідні зарплати військовим, пенсії, де постійний дефіцит бюджету, брендові речі політиків та посадовців виглядають дещо незрозумілим.

Блогерка Harley Quinn, яка прискіпливо слідкує за новинками у гардеробі політиків, топпосадовців національного та регіонального рівнів, громадських діячів та медійних особистостей, розповіла, скільки коштують окуляри, які носить Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Посадовець обрав окуляри від Cartier.

“Модель 2022 року. На момент випуску коштувала 42 200 гривень. Нині такі можна знайти за 29 540 грн. З його кар'єрним зростанням настав час змінити їх на модель 2026 року”, — написала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у грудні 2026 року нове хутро помітили і у голови партії “Слуги народу” Олени Шуляк.

В Україні “відкрився” сезон шуб, написала блогерка. Олена Шуляк, за її словами, вирішила не випадати з модного порядку денного і купила собі Max Mara за 1389 євро.

Раніше вона повідомляла, що на вулиці Києва, як і всіх столиць світу, повернулася мода на хутряні шуби — як символ “тихої розкоші” (quiet luxury) протиставленого мінімалізму stealth wealth.

Наприкінці 2025 року, за її словами, особливий попит спостерігався на соболя, рись та фарбованих куниць.

Блогерка жартівливо попередила: “якщо ви — членкиня, політикиня, член USAID або демпартії — вам не можна. Шуба з натурального хутра суперечить концепції захисту навколишнього середовища, екології та етичного споживання.



