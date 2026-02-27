Тимошенко теряет позиции: сколько стоит пиджак лидера "Батькивщины"

Рубрики
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко за свою политическую карьеру показывалась на публике в разных брендах.
Юлия Тимошенко. Иллюстративное фото
Блогер Harley Quinn, внимательно следящая за гардеробом политиков разных уровней и известных лиц, рассказала, сколько стоит пиджак от Ralph Lauren, который носит Тимошенко.
Ранее блогер сообщала, что Тимошенко – редкий типаж политика, визуальный апгрейд которого это сюжет отдельного сериала.
По ее словам, в публичных обсуждениях неоднократно отмечали, что на апгрейдах Тимошенко экономить не привыкла – списки возможных процедур, их "комплектации" и примерные прайсы регулярно появляются в СМИ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что одежда и аксессуары, которые используют политики и топ-чиновники, всегда привлекают внимание. И в первую очередь – цена вещей. В воюющей стране, где не хватает средств на достойные зарплаты военным, пенсии, где постоянный дефицит бюджета, брендовые вещи политиков и чиновников выглядят несколько непонятными.
