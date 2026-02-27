logo

Тимошенко теряет позиции: сколько стоит пиджак лидера "Батькивщины"
commentss НОВОСТИ Все новости

27 февраля 2026, 18:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко за свою политическую карьеру показывалась на публике в разных брендах.

Тимошенко теряет позиции: сколько стоит пиджак лидера "Батькивщины"

Юлия Тимошенко. Иллюстративное фото

Блогер Harley Quinn, внимательно следящая за гардеробом политиков разных уровней и известных лиц, рассказала, сколько стоит пиджак от Ralph Lauren, который носит Тимошенко.

"Только за жалкие 995 долларов. Даже стесняюсь спросить, это сколько в пачках денег", — сиронизировала она.

Тимошенко теряет позиции: сколько стоит пиджак лидера ”Батькивщины” - фото 2

Ранее блогер сообщала, что Тимошенко – редкий типаж политика, визуальный апгрейд которого это сюжет отдельного сериала.

"За годы тяжелой кулуарной политики она прошла через целый каталог образов. Брюнетка, блондинка, коса, без косы, локоны, вытянутые волосы, и каждый раз это выглядело как перезапуск персонажа в Sims. Но главное — трансформация лица. Оно эволюционировало вместе с трендами бьюти-индустрии. То более гладкое, то подтянутее, то белое, как у Венздей, то загорелое, как у Трампа”, — рассказала блогер.

По ее словам, в публичных обсуждениях неоднократно отмечали, что на апгрейдах Тимошенко экономить не привыкла – списки возможных процедур, их "комплектации" и примерные прайсы регулярно появляются в СМИ.

Тимошенко теряет позиции: сколько стоит пиджак лидера ”Батькивщины” - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что одежда и аксессуары, которые используют политики и топ-чиновники, всегда привлекают внимание. И в первую очередь – цена вещей. В воюющей стране, где не хватает средств на достойные зарплаты военным, пенсии, где постоянный дефицит бюджета, брендовые вещи политиков и чиновников выглядят несколько непонятными.

Блогер Harley Quinn рассказала, сколько стоят очки, которые носит Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.




Источник: https://t.me/harley_with_love/5232
