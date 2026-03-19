“Це завжди закінчується погано”: про що в Раді попередили Зеленського

Чимало народних депутатів нібито хочуть скласти мандат, пояснюють, що втомилися.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що призвело до такої ситуації.

“Дійсно, багато депутатів хотіли б скласти мандат, мовляв, втомилися. Ну, пану Володимиру, мабуть, видніше. Я думаю, що він у першу чергу зрозумів: у його власній фракції є проблеми, і вони давно. Ми ж бачимо, як вони ходять у зал, як голосують або не голосують, як отримують підозри, ходять на допити”, — зауважив нардеп.

За словами політика, мабуть, уже прийшов час Зеленському поставити собі просте питання — кого він завів у 2019 році в Верховну Раду, чи ті це люди та що з ними робити далі.

“Бо вони реально стають некерованими, а він же хоче, щоб усе це керувалося”, — пояснив політик.

Також народний депутат прокоментував історії з мобілізацією депутатів. Арахамія, за його словами, пояснив, вони самі хочуть піти до ЗСУ, але закон не дозволяє.

“У мене питання: а що саме не дозволяє? Якщо депутат хоче йти служити, він пише заяву, парламент голосує — і він іде. Тут немає жодної проблеми. Інша річ — чи вистачить тоді голосів у Раді”, — зауважив Кучеренко.

Також народний депутат переконаний, що президенту варто частіше зустрічатися з лідерами всіх фракцій, а не лише зі своєю так званою монофракцією.

“Треба говорити і з Тимошенко, і з Порошенком, і з іншими політичними силами. Бо коли все зводиться до моновлади, це завжди закінчується погано. Ми вже бачили такі приклади в інших країнах”, — підсумував політик.

