Терпение нардепов уже на грани: предлагают "поставить на место" Зеленского

Кабинет Министров Украины разработал законопроект, которым планируется повышение налогов уже со следующего года.

Верховная Рада.

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал проект и указал на главные риски и для нардепов, и для страны. Среди главных изменений:

– никто не отказался от налога на доходы с цифровых платформ типа ОLX. В прошлый раз, по его словам, Рада провалила голосование за это,

- планируют закрепить военный сбор 5% на постоянной основе,

- отменить льготы на безналоговый ввоз международных посылок,

- введение НДС для ФЛП, если их доход будет превышать 4 млн в год.

"Простыми словами еще большее давление на бизнес и на людей. Одной рукой мы раздаем кэшбеки и тысячи, а другой продолжаем кошмарить людей налогами. Бизнес, который и так сейчас просто выживает из-за цен на бензин, из-за отключения света. Давайте добьем еще. И еще больше соберем налогов с людей, которые едва выживают", — возмутился нардеп.

Политик отметил, что пусть правительство Свириденко само за это и голосует. Потому что, по его словам, меньше нужно было ходить на совещания на Банковую — может, тогда бы немного думали.

"Я за эту дурость не буду голосовать. И могу сказать, что парламент тоже за это не будет голосовать. Наша власть во главе с самым величественным уже вообще хочет людей без ничего оставить?", — подчеркнул политик.

Также он отдельно обратился к депутатам "Слуги народа".

"Из вас снова хотят сделать дураков. Вас заставляют поднимать налоги — говорят, есть обязательства перед МВФ. Но с вами никто ничего не обсуждал. С вами даже не совещались", — отметил политик.

По его словам, когда раздают деньги из бюджета Украины — того самого, который принимает монобольшинство — это заслуга Владимира Александровича Зеленского. Когда назначают министров – это Владимир Александрович Зеленский. Когда он говорит о команде – там уже 5–6 менеджеров, объяснил народный депутат. А народные депутаты "Слуги народа" появляются, когда нужно поднять налоги, усилить мобилизацию, поработать принтером для Офиса или закрыть НАБУ.

"Пожалуйста, давайте уже вернем субъектность Верховной Раде. Хватит уже. Мы и есть власть. Не Зеленский, не Кабмин, не Офис президента. Никто из них. Верховная Рада является властью в Украине. Даже в условиях военного положения президент не является диктатором. Достаточно. Давайте соберемся и сделаем как следует”, — призвал коллег Гончаренко.

Также он рассказал, что нужно сделать:

1. Остановить бусификацию.

2. Перезагрузить Кабмин. Выбрать действительно профессиональных людей – нормальных министров, нормального премьера.

3. Принять реальное участие в мирных переговорах.

"Нам нужен мир — мы все это понимаем. Именно нам за это голосовать. Так что давайте иметь серьезное представительство на переговорах", — отметил политик.

4. Вернуть президента в его конституционные обязанности. Нардеп убежден, что президент должен заниматься тем, что определено Конституцией – не больше.

"Пришло время перестать постоянно оглядываться на кого-то. Вас все слили. Вас всех обменяли. Все договариваются только о себе. О вас — никто. Вернув Раде влияние, мы сможем вернуть страну в правильное русло", — подытожил политик.

