Терпение нардепов уже на грани: предлагают "поставить на место" Зеленского

Кречмаровская Наталия
Кабинет Министров Украины разработал законопроект, которым планируется повышение налогов уже со следующего года.
Верховна Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал проект и указал на главные риски и для нардепов, и для страны. Среди главных изменений:
– никто не отказался от налога на доходы с цифровых платформ типа ОLX. В прошлый раз, по его словам, Рада провалила голосование за это,
- планируют закрепить военный сбор 5% на постоянной основе,
- отменить льготы на безналоговый ввоз международных посылок,
- введение НДС для ФЛП, если их доход будет превышать 4 млн в год.
Политик отметил, что пусть правительство Свириденко само за это и голосует. Потому что, по его словам, меньше нужно было ходить на совещания на Банковую — может, тогда бы немного думали.
Также он отдельно обратился к депутатам "Слуги народа".
По его словам, когда раздают деньги из бюджета Украины — того самого, который принимает монобольшинство — это заслуга Владимира Александровича Зеленского. Когда назначают министров – это Владимир Александрович Зеленский. Когда он говорит о команде – там уже 5–6 менеджеров, объяснил народный депутат. А народные депутаты "Слуги народа" появляются, когда нужно поднять налоги, усилить мобилизацию, поработать принтером для Офиса или закрыть НАБУ.
Также он рассказал, что нужно сделать:
1. Остановить бусификацию.
2. Перезагрузить Кабмин. Выбрать действительно профессиональных людей – нормальных министров, нормального премьера.
3. Принять реальное участие в мирных переговорах.
4. Вернуть президента в его конституционные обязанности. Нардеп убежден, что президент должен заниматься тем, что определено Конституцией – не больше.
