“Терпіння людей не безмежне”: нардеп відверто попередив Раду

Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра — уже обговорили навіть нові кандидатури на очільників міністерств. Однак в Раді наголошують на великих проблемах, які залишив уже звільнений уряд.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зауважив, що Кабмін залишив за собою провали. Політик нагадав, що парламент оплесками проводжав уряд у відставку. Однак, за його словами, не зрозуміло, якщо Кабмін був ефективний, чому нардепи підтримали звільнення.

Парламентар наголосив, що оцінювати уряд потрібно за результатами. І тут є найбільше питань:

- Енергетика — немає системної підготовки до наступної зими. За словами політика, наявність світла сьогодні в українців — це не значить, що проблему вирішено. Просто немає системних ворожих обстрілів ТЕЦ та підстанцій, однак ближче до холодів ситуація зміниться.

“Станом на сьогодні не зроблено навіть десятої частини того, що потрібно для захисту енергетики! Якщо наступна зима буде хоча б такою ж складною, як попередня, багато українських міст можуть зіткнутися з набагато серйознішими проблемами!”, — переконаний політик.

- Економіка — замість підтримки бізнесу влада ускладнює умови бронювання працівників. Це означає скорочення виробництва, втрату робочих місць, менші податкові надходження і, зрештою, менше коштів для фінансування ЗСУ, пояснив народний депутат.

- Армія — не вирішено жодної з ключових проблем. Політик наголосив, що немає реформи ТЦК та реальної відповідальності за незаконні дії їхніх працівників. Немає справедливих термінів служби та рішень щодо демобілізації, яких роками чекають військові. Немає змін, які зробили б мобілізацію справедливою, законною й ефективною.

“Саме таким є реальний підсумок роботи уряду, який вчора пішов у відставку. Але проблема набагато ширша. Бо паралельно з бездіяльністю Кабміну, Верховна Рада зі свого боку не поспішає ухвалювати закони, яких справді чекають українці. Замість цього здебільшого розглядаються другорядні питання. Уряд уже пішов. Але якщо Парламент і далі вдаватиме, що серйозних проблем у країні не існує, "піти" можуть уже народних депутатів. Бо терпіння людей не безмежне!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Зеленського розкритикували в Раді.



