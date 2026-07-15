"Терпение людей не безгранично": нардеп откровенно предупредил Раду

Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра – уже обсудили даже новые кандидатуры в руководителей министерств. Однако в Раде отмечают большие проблемы, которые покинуло уже уволенное правительство.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заметил, что Кабмин оставил за собой провалы. Политик напомнил, что парламент аплодисментами провожал правительство в отставку. Однако, по его словам, непонятно, если Кабмин был эффективен, почему нардепы поддержали увольнение.

Парламентарий отметил, что оценивать правительство нужно по результатам. И здесь есть больше всего вопросов:

- Энергетика – нет системной подготовки к следующей зиме. По словам политика, наличие света сегодня у украинцев – это не значит, что проблема решена. Просто нет системных вражеских обстрелов ТЭЦ и подстанций, однако поближе к холодам ситуация изменится.

"По состоянию на сегодняшний день не сделано даже десятой части того, что нужно для защиты энергетики! Если следующая зима будет хотя бы такой же сложной, как предыдущая, многие украинские города могут столкнуться с гораздо более серьезными проблемами!", — убежден политик.

- Экономика – вместо поддержки бизнеса власти усложняют условия бронирования работников. Это означает сокращение производства, потерю рабочих мест, меньшие налоговые поступления и, наконец, меньше средств для финансирования ВСУ, пояснил народный депутат.

– Армия – не решена ни одной из ключевых проблем. Политик подчеркнул, что отсутствует реформа ТЦК и реальная ответственность за незаконные действия их работников. Нет справедливых сроков службы и решений по демобилизации, которых годами ожидают военные. Нет изменений, которые сделали бы мобилизацию справедливой, законной и эффективной.

"Именно таков реальный итог работы правительства, которое вчера ушло в отставку. Но проблема намного шире. Потому что параллельно с бездействием Кабмина, Верховная Рада со своей стороны не спешит принимать законы, которых действительно ждут украинцы. Вместо этого в большинстве своем рассматриваются второстепенные вопросы. Правительство уже ушло. Но если Парламент и дальше будет делать вид, что серьезных проблем в стране не существует, "уйти" могут уже народных депутатов. Потому что терпение людей не безгранично!”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского раскритиковали в Раде.



