"Терпение людей не безгранично": нардеп откровенно предупредил Раду

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Кречмаровская Наталия
Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра – уже обсудили даже новые кандидатуры в руководителей министерств. Однако в Раде отмечают большие проблемы, которые покинуло уже уволенное правительство.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заметил, что Кабмин оставил за собой провалы. Политик напомнил, что парламент аплодисментами провожал правительство в отставку. Однако, по его словам, непонятно, если Кабмин был эффективен, почему нардепы поддержали увольнение.
Парламентарий отметил, что оценивать правительство нужно по результатам. И здесь есть больше всего вопросов:
- Энергетика – нет системной подготовки к следующей зиме. По словам политика, наличие света сегодня у украинцев – это не значит, что проблема решена. Просто нет системных вражеских обстрелов ТЭЦ и подстанций, однако поближе к холодам ситуация изменится.
- Экономика – вместо поддержки бизнеса власти усложняют условия бронирования работников. Это означает сокращение производства, потерю рабочих мест, меньшие налоговые поступления и, наконец, меньше средств для финансирования ВСУ, пояснил народный депутат.
– Армия – не решена ни одной из ключевых проблем. Политик подчеркнул, что отсутствует реформа ТЦК и реальная ответственность за незаконные действия их работников. Нет справедливых сроков службы и решений по демобилизации, которых годами ожидают военные. Нет изменений, которые сделали бы мобилизацию справедливой, законной и эффективной.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского раскритиковали в Раде.