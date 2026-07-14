Нардепи хапаються за голову: яке рішення Зеленського “перевернуло все"

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Кречмаровская Наталия
Верховна Рада України сьогодні підтримала відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Тож усі міністри підуть у відставку. Однак парламентарі переконані, що справжні фахівці не йдуть працювати в уряд.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що одноосібна влада призвела до кадрової кризи. Політик пояснив, чому професіонали не йдуть працювати в уряд.
За словами політика, саме тому кадрові рішення щодо уряду ухвалюються фактично одноосібно. Нардеп підкреслив, що усе вирішується на Банковій — хто стане новим прем'єр-міністром, кого звільнити, кого призначити. Хоча, підкреслив, що таких повноважень президент не має.
Зазначив, що деякі депутати не голосували за це. Минулого року, за його словами, добилися відставки уряду Шмигаля і розраховували на те, що до Кабміну прийдуть нові, фахові люди, які є успішними професіоналами у своїй сфері. Але, на переконання політика, самостійний прем’єр-міністр владі не потрібен. Тому, підкреслив, всі побачили лише переставляння крісел — жодного нового обличчя не з’явилося.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про головний страх Зеленського при зміні міністрів.