Нардепи хапаються за голову: яке рішення Зеленського “перевернуло все"

Верховна Рада України сьогодні підтримала відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Тож усі міністри підуть у відставку. Однак парламентарі переконані, що справжні фахівці не йдуть працювати в уряд.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що одноосібна влада призвела до кадрової кризи. Політик пояснив, чому професіонали не йдуть працювати в уряд.

“Сьогодні ми живемо вже навіть не в офісно-президентській, а фактично в президентсько-президентській республіці. Конституція недаремно передбачає систему стримувань і противаг, щоб влада не могла концентруватися в одних руках. Але зараз ці запобіжники практично не працюють, бо Основний Закон — “на паузі”, — зазначив він.

За словами політика, саме тому кадрові рішення щодо уряду ухвалюються фактично одноосібно. Нардеп підкреслив, що усе вирішується на Банковій — хто стане новим прем'єр-міністром, кого звільнити, кого призначити. Хоча, підкреслив, що таких повноважень президент не має.

“І, на жаль, такий стан справ влаштовує парламентську більшість. Сьогодні відставка Кабінету міністрів виглядала доволі дивно. “Слуги народу” дякували уряду за роботу, аплодували міністрам, а потім дружно проголосували за їхню відставку. Якщо всі такі молодці, то навіщо їх звільняти?!”, — зауважив політик.

Зазначив, що деякі депутати не голосували за це. Минулого року, за його словами, добилися відставки уряду Шмигаля і розраховували на те, що до Кабміну прийдуть нові, фахові люди, які є успішними професіоналами у своїй сфері. Але, на переконання політика, самостійний прем’єр-міністр владі не потрібен. Тому, підкреслив, всі побачили лише переставляння крісел — жодного нового обличчя не з’явилося.

“Через це сьогодні держава має серйозну кадрову проблему. Професійні люди не хочуть іти працювати в уряд чи інші державні інституції, бо розуміють: реальних повноважень не матимуть, реалізувати зміни їм не дадуть, а власну репутацію можуть втратити. Натомість така система дуже зручна для чиновників, які роками сидять у владі, у тому числі й для тих, хто фігурує у корупційних історіях!”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про головний страх Зеленського при зміні міністрів.