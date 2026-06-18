“Такою “перемогою” не можна пишатися”: нардепів обурили рішення влади

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Кречмаровская Наталия
Україна стрімко втрачає населення — війна змусила мільйони громадян шукати прихистку за кордоном та забирає життя військових і цивільних. У Верховній Раді вказують на загрозливу тенденцію.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що Україна стрімко втрачає своїх людей, а влада продовжує економити на тих, хто ще тримає країну.
Політик повідомив, що Україна вийшла на перше місце у світі за демографічною динамікою. І це, наголосив він, точно не та “перемога”, якою можна пишатися. За останні 25 років, зауважив політик, населення України скоротилося на 33% — з 48,8 млн до 32,9 млн людей. І це ще з урахуванням мільйонів українців, які сьогодні перебувають за кордоном. А країна агресор втратила лише 1%, зауважив він.
Парламентар наголосив, що влада відкидає пропозиції виділити по 10 мільярдів гривень на підвищення зарплат вчителям і лікарям.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді попередили про катастрофічні наслідки.