“Такою “перемогою” не можна пишатися”: нардепів обурили рішення влади

Україна стрімко втрачає населення — війна змусила мільйони громадян шукати прихистку за кордоном та забирає життя військових і цивільних. У Верховній Раді вказують на загрозливу тенденцію.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що Україна стрімко втрачає своїх людей, а влада продовжує економити на тих, хто ще тримає країну.

Політик повідомив, що Україна вийшла на перше місце у світі за демографічною динамікою. І це, наголосив він, точно не та “перемога”, якою можна пишатися. За останні 25 років, зауважив політик, населення України скоротилося на 33% — з 48,8 млн до 32,9 млн людей. І це ще з урахуванням мільйонів українців, які сьогодні перебувають за кордоном. А країна агресор втратила лише 1%, зауважив він.

“Замість того, щоб боротися за людей, наша влада продовжує ухвалювати рішення, які лише поглиблюють демографічну кризу і штовхають ще більше людей з країни. Українці продовжують покидати державу. І найболючіше – вивозять дітей. Бо для того, щоб залишатися, потрібні нормальні умови для життя і впевненість у завтрашньому дні: стабільна робота, якісна освіта і медицина”, — зазначив нардеп.

Парламентар наголосив, що влада відкидає пропозиції виділити по 10 мільярдів гривень на підвищення зарплат вчителям і лікарям.

“Зате 40 мільярдів забрали в Резервний фонд, який фінансує “кешбеки” та інший популізм! Тобто на це гроші є, а щоб виділити 20 млрд вчителям і лікарям, то кошти “зажали”?! Не буде сильної країни без вчителів і медиків, яких держава цінує. Інакше не треба дивуватися, що люди їдуть, школи порожніють, лікарні залишаються без кадрів, а демографічна криза поглиблюється”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді попередили про катастрофічні наслідки.



