"Такой "победой" нельзя гордиться": нардепов возмутили решения власти

Украина стремительно теряет население — война заставила миллионы граждан искать убежища за границей и уносит жизни военных и гражданских. В Верховной Раде указывают на угрожающую тенденцию.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что Украина стремительно теряет своих людей, а власти продолжают экономить на тех, кто еще держит страну.

Политик сообщил, что Украина вышла на первое место в мире по демографической динамике. И это, подчеркнул он, точно не та "победа", которой можно гордиться. За последние 25 лет, отметил политик, население Украины сократилось на 33% — с 48,8 млн. до 32,9 млн. человек. И это еще с учетом миллионов украинцев, которые сегодня находятся за границей. А страна агрессор потеряла всего 1%, заметил он.

"Вместо того, чтобы бороться за людей, наша власть продолжает принимать решения, которые только усугубляют демографический кризис и толкают еще больше людей из страны. Украинцы продолжают покидать государство. И самое больное — вывозят детей. Потому что для того чтобы оставаться, нужны нормальные условия для жизни и уверенность в завтрашнем дне: стабильная работа, качественное образование и медицина”, — отметил нардеп.

Парламентарий отметил, что власти отвергают предложения выделить по 10 миллиардов гривен на повышение зарплат учителям и врачам.

"Зато 40 миллиардов забрали в Резервный фонд, который финансирует "кэшбеки" и другой популизм! То есть на это деньги есть, а чтобы выделить 20 млрд учителям и врачам, то средства "зажали"?! Не будет сильной страны без учителей и медиков, которых государство ценит. Иначе не надо удивляться, что люди едут, а люди едут" демографический кризис усугубляется”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили о катастрофических последствиях.



