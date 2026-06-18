"Такой "победой" нельзя гордиться": нардепов возмутили решения власти

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Кречмаровская Наталия
Украина стремительно теряет население — война заставила миллионы граждан искать убежища за границей и уносит жизни военных и гражданских. В Верховной Раде указывают на угрожающую тенденцию.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что Украина стремительно теряет своих людей, а власти продолжают экономить на тех, кто еще держит страну.
Политик сообщил, что Украина вышла на первое место в мире по демографической динамике. И это, подчеркнул он, точно не та "победа", которой можно гордиться. За последние 25 лет, отметил политик, население Украины сократилось на 33% — с 48,8 млн. до 32,9 млн. человек. И это еще с учетом миллионов украинцев, которые сегодня находятся за границей. А страна агрессор потеряла всего 1%, заметил он.
Парламентарий отметил, что власти отвергают предложения выделить по 10 миллиардов гривен на повышение зарплат учителям и врачам.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили о катастрофических последствиях.