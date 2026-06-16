Нардепи хапаються за голову: наслідки будуть катастрофічними

В Україні демографічна криза — війна спричинила великий відтік громадян. Однак не тільки війна винна в тому, що українці вивозять дітей.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що поки влада думає, як завезти більше мігрантів, Україна втрачає свою молодь.

“Схоже, за нескінченними другорядними рішеннями, влада забула справді про важливе — нашу молодь, яка мала б жити, навчатися, працювати й будувати своє майбутнє в Україні. Сьогодні достатньо зайти в будь-яку школу чи університет, щоб побачити очевидне: дітей стає менше. Особливо хлопців. Вони виїжджають за кордон, вступають до європейських закладів освіти і планують своє майбутнє вже там”, — зазначив політик.

За його словами, освітяни вже прямо говорять — якщо ситуація не зміниться, через 10 років українським університетам просто не буде кого навчати.

“І це наслідки не лише війни, а й політики влади. Коли молоді люди чують про штрафи за непостановку на облік в 16 років, про обмеження, але не бачать перспектив та можливостей — вони вирішують не ризикувати своїм майбутнім. Замість того, щоб створювати умови для української молоді, влада все частіше говорить про залучення мігрантів. А наші хлопці й дівчата тим часом будуть працювати в Польщі, Італії, Великій Британії чи інших країнах, будувати економіку там”, — наголосив народний депутат.

Політик зауважив, що не можна керувати країною за принципом: свої поїхали — знайдемо інших. А щодо трудових мігрантів, то він порадив владі запропонувати іноземцям службу в лавах Збройних Сил.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому в Раді заявили, що у появі трудових мігрантів винні самі українці.