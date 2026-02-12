“Такої “потужності” ще не було”: в Раді не стримують обурення

У четвер, 12 лютого, у Верховній Раді не відбулося засідання через відсутність великої частини депутатів. Деякі народні обранці розкритикували ставлення до роботи своїх колег.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков не стримує обурення:

“Потужність”, якої у Раді ще не було! У воюючій країні Парламент просто не зміг зібратися на роботу!”

Політик зазначив, що сьогодні Верховна Рада навіть не змогла розпочати засідання. Максимум, за його словами, який вдалося зібрати, — 204 голоси. Нардеп наголосив, що не було жодного розглянутого питання, жодного рішення ні для військових, ні щодо соціальної політики і енергетики, ні ратифікацій міжнародних договорів.

“Так, є депутати, які хворіють. Частина — у відрядженнях. Але велика кількість просто не прийшла на роботу! І це вже не про дисципліну – це про ставлення до українців! Це відверта неповага до суспільства та ігнорування викликів, які сьогодні стоять перед державою!.. Парламент має бути місцем потрібних рішень, а не демонстрацією безвідповідальності!”, — наголосив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Ярослава Железняка, мало депутатів було частково через отруєння, і багато народних обранців у відрядженнях. У мережі інтернет ширилась інформація, що нібито вчора деякі депутати отруїлися в їдальні. Також повідомлялося, що нібито причиною нездужання народних обранців є ротавірус, схожий на той, який раніше вирував у Буковелі. Народний депутат Микола Тищенко показав порожню залу засідань Верховної Ради та провів відеоекскурсію в їдальню парламенту.