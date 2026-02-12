“Такої “потужності” ще не було”: в Раді не стримують обурення

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У четвер, 12 лютого, у Верховній Раді не відбулося засідання через відсутність великої частини депутатів. Деякі народні обранці розкритикували ставлення до роботи своїх колег.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Дмитро Разумков не стримує обурення:
Політик зазначив, що сьогодні Верховна Рада навіть не змогла розпочати засідання. Максимум, за його словами, який вдалося зібрати, — 204 голоси. Нардеп наголосив, що не було жодного розглянутого питання, жодного рішення ні для військових, ні щодо соціальної політики і енергетики, ні ратифікацій міжнародних договорів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Ярослава Железняка, мало депутатів було частково через отруєння, і багато народних обранців у відрядженнях. У мережі інтернет ширилась інформація, що нібито вчора деякі депутати отруїлися в їдальні. Також повідомлялося, що нібито причиною нездужання народних обранців є ротавірус, схожий на той, який раніше вирував у Буковелі. Народний депутат Микола Тищенко показав порожню залу засідань Верховної Ради та провів відеоекскурсію в їдальню парламенту.