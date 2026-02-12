logo

"Такой "потужности" еще не было": в Раде не сдерживают возмущение

Народный депутат Разумков раскритиковал работу народных депутатов

12 февраля 2026, 18:11
Автор:
Кречмаровская Наталия

В четверг, 12 февраля, в Верховной Раде не состоялось заседание из-за отсутствия большой части депутатов. Некоторые народные избранники раскритиковали отношение к работе своих коллег.

"Такой "потужности" еще не было": в Раде не сдерживают возмущение

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков не сдерживает возмущение:

"Потужность", которой в Раде еще не было! В воюющей стране Парламент просто не смог собраться на работу!"

Политик отметил, что сегодня Верховная Рада даже не смогла приступить к заседанию. Максимум, по его словам, который удалось собрать, – 204 голоса. Нардеп подчеркнул, что не было ни одного рассмотренного вопроса, ни решения ни для военных, ни относительно социальной политики и энергетики, ни ратификаций международных договоров.

"Да, есть депутаты, которые болеют. Часть — в командировках. Но большое количество просто не пришло на работу! И это уже не о дисциплине — это об отношении к украинцам! Это откровенное неуважение к обществу и игнорирование вызовов, которые сегодня стоят перед государством!.. Парламент должен быть местом нужных решений, а не демонстрацией безответственности!", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Ярослава Железняка, мало депутатов было частично из-за отравления, и много народных избранников в командировках. В сети интернет распространялась информация, что якобы вчера некоторые депутаты отравились в столовой. Также сообщалось, что якобы причиной недомогания народных избранников является ротавирус, похожий на ранее бушующий в Буковеле. Народный депутат Николай Тищенко показал пустой зал заседаний Верховной Рады и провел видеоэкскурсию в столовую парламента.



Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4691
