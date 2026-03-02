Такого сценарію Фіцо не очікував: на який крок пішла Україна відносно соратника Путіна

Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберт Фіцо конкретні дати для офіційного візиту з метою обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці. Про це повідомляє Офіс президента України.

Фото: з відкритих джерел

"Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між президентом України Володимир Зеленський і премʼєр-міністром Фіцо", – йдеться в офіційній заяві.

Повідомляється, що Фіцо прийняв запрошення провести переговори, які охоплюватимуть усі аспекти українсько-словацьких відносин. Він також доручив уряду та Міністерству закордонних справ і європейських справ Словаччини разом з українською стороною визначити оптимальний час для зустрічі. За словами прем’єра, бажано організувати переговори на території однієї з країн ЄС, які регулярно відвідує український президент, щоб забезпечити максимальну ефективність та безпеку візиту.

Варто зазначити, що 27 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Робертом Фіцо, в рамках якої запросив його до України. Пізніше прем’єр Словаччини підтвердив готовність брати участь у перемовинах та доручив своєму уряду узгодити конкретну дату візиту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський зараз проводить розмову з прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо. Під час цієї бесіди Зеленський запросив словацького лідера до Києва для особистого обговорення всіх важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин, повідомили в Офіс президента України.