Для вирішення всіх питань: Зеленський озвучив несподівану пропозицію другу Путіна

Президент України Володимир Зеленський зараз проводить розмову з прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо. Під час цієї бесіди Зеленський запросив словацького лідера до Києва для особистого обговорення всіх важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин, повідомили в Офіс президента України.

Фото: з відкритих джерел

За даними ОП, розмова триває у п’ятницю, 27 лютого, і відбувається в контексті напруженої регіональної політичної ситуації. Вона збігається з діями угорського прем’єра Віктор Орбан, який раніше провів телефонну бесіду зі словацьким колегою та оголосив про створення спільної слідчої комісії для перевірки стану нафтопроводу "Дружба". Цей трубопровід є ключовим елементом енергетичної інфраструктури регіону та має стратегічне значення для постачання нафти.

За інформацією видання Politico від 27 лютого, Орбан може висунути додаткову умову для розблокування кредиту Україні в обсязі 90 млрд євро, окрім питання функціонування "Дружби". Напередодні угорський прем’єр у листі до президента Антоніу Кошта, голови Європейської ради, натякнув, що може послабити блокаду кредиту залежно від політичної позиції Києва.

Раніше, 26 лютого, Орбан надіслав відкритого листа Зеленському, у якому звинуватив його в діях, що нібито суперечать національним інтересам Угорщини. Ці заяви демонструють, що відносини України та Угорщини залишаються складними, а питання фінансової підтримки Києва та стабільності енергетичних потоків у Центральній Європі тісно пов’язані з політичними перемовинами.

