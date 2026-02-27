logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Для вирішення всіх питань: Зеленський озвучив несподівану пропозицію другу Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Для вирішення всіх питань: Зеленський озвучив несподівану пропозицію другу Путіна

Під час розмови Зеленський запропонував Фіцо приїхати до Києва, щоб напряму обговорити порядок денний між країнами

27 лютого 2026, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський зараз проводить розмову з прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо. Під час цієї бесіди Зеленський запросив словацького лідера до Києва для особистого обговорення всіх важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин, повідомили в Офіс президента України.

Для вирішення всіх питань: Зеленський озвучив несподівану пропозицію другу Путіна

Фото: з відкритих джерел

За даними ОП, розмова триває у п’ятницю, 27 лютого, і відбувається в контексті напруженої регіональної політичної ситуації. Вона збігається з діями угорського прем’єра Віктор Орбан, який раніше провів телефонну бесіду зі словацьким колегою та оголосив про створення спільної слідчої комісії для перевірки стану нафтопроводу "Дружба". Цей трубопровід є ключовим елементом енергетичної інфраструктури регіону та має стратегічне значення для постачання нафти.

За інформацією видання Politico від 27 лютого, Орбан може висунути додаткову умову для розблокування кредиту Україні в обсязі 90 млрд євро, окрім питання функціонування "Дружби". Напередодні угорський прем’єр у листі до президента Антоніу Кошта, голови Європейської ради, натякнув, що може послабити блокаду кредиту залежно від політичної позиції Києва.

Раніше, 26 лютого, Орбан надіслав відкритого листа Зеленському, у якому звинуватив його в діях, що нібито суперечать національним інтересам Угорщини. Ці заяви демонструють, що відносини України та Угорщини залишаються складними, а питання фінансової підтримки Києва та стабільності енергетичних потоків у Центральній Європі тісно пов’язані з політичними перемовинами.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить практичну можливість створити умови для завершення війни та досягнення справедливого миру вже до листопада 2026 року. Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, наголосивши на важливості найближчих місяців для подальшого розвитку подій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини