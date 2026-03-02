Такого сценария Фицо не ожидал: на какой шаг пошла Украина в отношении соратника Путина

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберт Фицо конкретные даты для официального визита для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов, как и было договорено в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Фицо", – говорится в официальном заявлении.

Сообщается, что Фицо принял приглашение провести переговоры, охватывающие все аспекты украинско-словацких отношений. Он также поручил правительству и Министерству иностранных дел и европейским делам Словакии вместе с украинской стороной определить оптимальное время для встречи. По словам премьера, желательно организовать переговоры на территории одной из стран ЕС, регулярно посещаемых украинским президентом, чтобы обеспечить максимальную эффективность и безопасность визита.

Следует отметить, что 27 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Робертом Фицо, в рамках которого пригласил его в Украину. Позже премьер Словакии подтвердил готовность участвовать в переговорах и поручил своему правительству согласовать конкретную дату визита.

