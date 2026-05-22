“Таких масштабів корупції в Україні ще не було”: чому мовчить Зеленський

Викриття масштабного корупційного скандалу шокувало українців. Отримав підозру і колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Йдеться про будівництво чотирьох елітних будинків у передмісті Києва. Президент України Володимир Зеленський не прокоментував ситуацію із Єрмаком, хоча раніше говорив, що “він зі мною прийшов, зі мною і піде”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, чи знав, на її думку, президент про масштаби корупції в Україні.

“Зараз вимірюємо корупцію мільярдами, чого ніколи в історії України не було. Заявляють, що порівняно з минулою владою зараз суми крадіжок чи операцій, які призводять до збагачення, менші. Ви жартуєте? Може нагадати 120 млрд грн у 2021 році на велике будівництво з відкатами 25%? Чи можливо нагадати скільки через Енергоатом і через операції пов'язані з різними схемами не з готівкою в мішках, а за іншими схемами через крипту та інші виведено з України… Мільярди гривень розкрадаються новою владою”, — наголосила народна депутатка.

За її словами, якби Зеленський насправді не знав би про масштаби корупції та він до цього відносився б дуже жорстко, то мав би десяток разів вийти й пояснити ситуацію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати не змогли ухвалити деякі законопроєкти, які, як зазначають, є вимогою МВФ. У Раді розповіли, що президент України Володимир Зеленський збирає депутатів фракції “Слуга народу”.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що засідання фракції за участі Зеленського заплановане на понеділок. Фактично, за словами нардепа, це вперше практично з листопада, тоді ще був Андрій Єрмак (колишній керівник Офісу президента, — ред.).