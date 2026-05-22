“Таких масштабів корупції в Україні ще не було”: чому мовчить Зеленський

Кречмаровская Наталия
Викриття масштабного корупційного скандалу шокувало українців. Отримав підозру і колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Йдеться про будівництво чотирьох елітних будинків у передмісті Києва. Президент України Володимир Зеленський не прокоментував ситуацію із Єрмаком, хоча раніше говорив, що “він зі мною прийшов, зі мною і піде”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, чи знав, на її думку, президент про масштаби корупції в Україні.
За її словами, якби Зеленський насправді не знав би про масштаби корупції та він до цього відносився б дуже жорстко, то мав би десяток разів вийти й пояснити ситуацію.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати не змогли ухвалити деякі законопроєкти, які, як зазначають, є вимогою МВФ. У Раді розповіли, що президент України Володимир Зеленський збирає депутатів фракції “Слуга народу”.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що засідання фракції за участі Зеленського заплановане на понеділок. Фактично, за словами нардепа, це вперше практично з листопада, тоді ще був Андрій Єрмак (колишній керівник Офісу президента, — ред.).