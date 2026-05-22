"Таких масштабов коррупции в Украине еще не было": почему молчит Зеленский

Разоблачение масштабного коррупционного скандала шокировало украинцев. Получил подозрение и бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Речь идет о строительстве четырех элитных домов в пригороде Киева. Президент Украины Владимир Зеленский не прокомментировал ситуацию с Ермаком, хотя раньше говорил, что "он со мной пришел, со мной и уйдет".

Народный депутат Нина Южанина рассказала, знал ли, по ее мнению, президент о масштабах коррупции в Украине.

"Сейчас измеряем коррупцию миллиардами, чего никогда в истории Украины не было. Заявляют, что в сравнении с прошлой властью сейчас суммы краж или операций, которые приводят к обогащению, меньше. Вы шутите? Может напомнить 120 млрд грн в 2021 году на большое строительство с откатами 25%? Возможно напомнить сколько через Энергоатом и через операции связаны с разными схемами не с наличными в мешках, а по другим схемам через крипту и другие выведено из Украины… Миллиарды гривен разворовываются новой властью”, — подчеркнула народная депутат.

По ее словам, если бы Зеленский на самом деле не знал о масштабах коррупции и он к этому относился бы очень жестко, то должен был бы десяток раз выйти и объяснить ситуацию.

Народные депутаты не смогли принять некоторые законопроекты, которые, как отмечают, являются требованием МВФ. В Раде рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский собирает депутатов фракции "Слуга народа".

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что заседание фракции с участием Зеленского запланировано на понедельник. Фактически, по словам нардепа, это впервые практически с ноября, тогда еще был Андрей Ермак (бывший руководитель Офиса президента – ред.).