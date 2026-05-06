“Так можна програти війну”: чим загрожує ймовірне рішення Зеленського

Кречмаровская Наталия
В мережі інтернет з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський планує піти на другий президентський термін. І нібито всі рішення та дії в Офісі президента умовно “працюють на досягнення цієї мети”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат максим Бужанський в ефірі “Політека онлайн” зазначив, що наразі ця інформація від анонімного джерела. І буде робити відповідні висновки, коли або сам Зеленський повідомить про своє рішення, або коли прізвище Зеленського з’явиться чи не з'явиться серед кандидатів.
За його словами, у цій ситуації важливі два процеси: перший — не програти війну, другий — загалом комусь виграти вибори.
Політик зауважив, що складно уявити, що керівник країни мав теоретичну можливість почати виборчу кампанію не закінчивши війну. При цьому пояснив, що для громадян наразі це рішення не має жодного значення, адже головне це війна, досягнення миру та не програш у війні.
