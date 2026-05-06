Головна Новини Політика України 2026 "Так можна програти війну": чим загрожує ймовірне рішення Зеленського
“Так можна програти війну”: чим загрожує ймовірне рішення Зеленського

Народний депутат Бужанський прокоментував ймовірність участі Зеленського в майбутніх виборах президента та спрогнозував наслідки

6 травня 2026, 18:54
Кречмаровская Наталия

В мережі інтернет з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський планує піти на другий президентський термін. І нібито всі рішення та дії в Офісі президента умовно “працюють на досягнення цієї мети”. 

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат максим Бужанський в ефірі “Політека онлайн” зазначив, що наразі ця інформація від анонімного джерела. І буде робити відповідні висновки, коли або сам Зеленський повідомить про своє рішення, або коли прізвище Зеленського з’явиться чи не з'явиться серед кандидатів. 

За його словами, у цій ситуації важливі два процеси: перший — не програти війну, другий — загалом комусь виграти вибори. 

“Ці процеси, на жаль, прямо протилежні. Щоб не програти війну, потрібно ухвалювати необхідні, але непопулярні рішення. Це відповідальність перед країною кожного керівника. Потрібно забути про рейтинги та робити те, що потрібно, а не те, що виглядає гарно. А для того, щоб виграти вибори, потрібно ставати популістом. Потрібно приймати лише те, що сподобається громадянам. Це шкодить війні. Тому спроба погнатися за двома цими цілями одночасно призведе до того, що програно буде і те, й інше”, — пояснив народний депутат. 

Політик зауважив, що складно уявити, що керівник країни мав теоретичну можливість почати виборчу кампанію не закінчивши війну. При цьому пояснив, що для громадян наразі це рішення не має жодного значення, адже головне це війна, досягнення миру та не програш у війні.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0RBjKWMYGkI
