В Раді шокували пропозицією щодо Зеленського: нардепи пропонують радикальне рішення

Масштаби корупції, яку викрило розслідування справи “Мідас” вразило українців. В Раді розповіли про чергові “плівки Міндіча”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко, який також опублікував нові “плівки Міндіча”, поділився своєю думкою, чи знав президент України Володимир Зеленський про ці корупційні схеми. Парламентар повідомив, що, як розповідали під час засідань тимчасових слідчих комісій люди, які працюють із Зеленським, президент контролює багато чого до дрібниць. Навіть, за словами політика, контракти на умовно невеликі кошти (на мільйони, хоча в оборонці контракти на мільярди, уточнив нардеп) Зеленський обговорює на спеціальних нарадах.

“Вірите, що при цьому він міг не знати про мільярди, які пішли на Fire Point, про всі ці бронежилети з мільйонами… будинки в Козині. Думаю, що відповідь насправді абсолютна очевидна. Зеленський частина цієї системи. Він абсолютно все знав, він це все благословив. І, звичайно, він з цього отримував свою долю…”, — заявив Гончаренко.

Вказав політик і на діалог на “плівках Міндіча”, де зазначається, що після завершення бойових дій закінчиться і потік грошей.

“Тобто вони сидять і бояться і не хочуть, щоб війна завершувалась, бо йде таке величезне бабло. Ну, ми ж розумієте, що це не тільки вони, а й ті, хто... бо ці отримують маленьку долю, а ті, які отримують велику долю всього цього пирога. Як ви думаєте, вони хочуть зупинки війни? І оце страшне питання і насправді абсолютно страшна відповідь на нього”, — заявив народний депутат.

Щоб змінити ситуацію, Гончаренко зазначає, що “треба забирати владу в цієї людини”. Зазначив, що оскільки не можна провести вибори, треба повертати владу колегіальному органу в Верховній Раді.

“Колегіальний орган — це краще, ніж безумство однієї людини, адже там, на одного, який збожеволіє, є там 30-40, які все-таки притомні… Повертати владу в Верховній Раді та починати вирулювати з цього. І саме головне завершувати бойові дії, завершувати цю війну якомога швидше, бо поки хтось заробляє мільярди, хтось кожен день помирає, а український народ кожен день ллє кров”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що попередили в Раді.



