"Так можно проиграть войну": чем грозит вероятное решение Зеленского

Кречмаровская Наталия
В интернете появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский планирует пойти на второй президентский срок. И якобы все решения и действия в Офисе президента условно "работают на достижение этой цели".
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский в эфире "Политека онлайн" отметил, что сейчас эта информация от анонимного источника. И будет делать соответствующие выводы, когда сам Зеленский сообщит о своем решении, или когда фамилия Зеленского появится или не появится среди кандидатов.
По его словам, в этой ситуации важны два процесса: первый — не проиграть войну, второй — вообще кому-то выиграть выборы.
Политик отметил, что сложно представить, что у руководителя страны была теоретическая возможность начать избирательную кампанию не закончив войну. При этом объяснил, что сейчас для граждан это решение не имеет никакого значения, ведь главное — это война, достижение мира и не проигрыш в войне.
