"Так можно проиграть войну": чем грозит вероятное решение Зеленского

В интернете появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский планирует пойти на второй президентский срок. И якобы все решения и действия в Офисе президента условно "работают на достижение этой цели".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский в эфире "Политека онлайн" отметил, что сейчас эта информация от анонимного источника. И будет делать соответствующие выводы, когда сам Зеленский сообщит о своем решении, или когда фамилия Зеленского появится или не появится среди кандидатов.

По его словам, в этой ситуации важны два процесса: первый — не проиграть войну, второй — вообще кому-то выиграть выборы.

"Эти процессы, к сожалению, прямо противоположны. Чтобы не проиграть войну, нужно принимать необходимые, но непопулярные решения. Это ответственность перед страной каждого руководителя. Нужно забыть о рейтингах и делать то, что нужно, а не то, что выглядит красиво. А для того, чтобы выиграть выборы, нужно становиться популистом. Необходимо принимать только то, что понравится гражданам. Это вредит войне. Поэтому попытка погнаться за двумя этими целями одновременно приведет к тому, что будет проиграно и то, и другое”, — пояснил народный депутат.

Политик отметил, что сложно представить, что у руководителя страны была теоретическая возможность начать избирательную кампанию не закончив войну. При этом объяснил, что сейчас для граждан это решение не имеет никакого значения, ведь главное — это война, достижение мира и не проигрыш в войне.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Гончаренко рассказал о "пленках Миндича" и высказал свое мнение, знал ли президент Зеленский о масштабных схемах.