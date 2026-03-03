Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора розслідувати скандальні дії Безуглої: що сталося

Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс Генерального прокурора України розпочати досудове розслідування за заявою Романа Червінського щодо народної депутатки Мар'яни Безуглої. Йдеться про можливе розголошення державної таємниці у справі "Вагнергейту".

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Адвокат Андрій Йосипов заявив, що слідчий суддя Новак задовольнив скаргу на бездіяльність ОГП та зобов’язав внести відомості до ЄРДР. Розслідування має стосуватися можливого кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу України, тобто розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.

"Перед початком допиту всіх членів ТСК офіційно попередили, що ці відомості є державною таємницею. Попри режим секретності, голова ТСК Мар’яна Безугла того ж дня надала інтерв’ю ЗМІ, де розкрила деталі операції та дані про участь у ній конкретних осіб (військовослужбовців)", — пише адвокат.

Адвокат наголошує, що оприлюднення імен могло створити загрозу для українських розвідників, адже ФСБ раніше називала операцію "Вагнергейт" актом тероризму.

Печерський суд Києва зобов’язав Генпрокурора відкрити провадження щодо Мар’яни Безуглої

Нагадаємо, в липні 2020 року в Білорусі затримали 32 осіб, яких пов’язували з ПВК "Вагнер". Частину з них Україна підозрювала в участі у бойових діях на Донбасі. Попри запит Києва про екстрадицію, Мінськ передав затриманих Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла і Стефанчук посварилися у Верховній Раді.

Також "Коментарі" писали, що Безугла звинуватила Зеленського у брехні.