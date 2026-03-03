logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора розслідувати скандальні дії Безуглої: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора розслідувати скандальні дії Безуглої: що сталося

Печерський суд Києва зобов’язав генпрокурора відкрити провадження щодо Мар’яни Безуглої.

3 березня 2026, 15:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс Генерального прокурора України розпочати досудове розслідування за заявою Романа Червінського щодо народної депутатки Мар'яни Безуглої. Йдеться про можливе розголошення державної таємниці у справі "Вагнергейту".

Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора розслідувати скандальні дії Безуглої: що сталося

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Адвокат Андрій Йосипов заявив, що слідчий суддя Новак задовольнив скаргу на бездіяльність ОГП та зобов’язав внести відомості до ЄРДР. Розслідування має стосуватися можливого кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу України, тобто розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.

"Перед початком допиту всіх членів ТСК офіційно попередили, що ці відомості є державною таємницею. Попри режим секретності, голова ТСК Мар’яна Безугла того ж дня надала інтерв’ю ЗМІ, де розкрила деталі операції та дані про участь у ній конкретних осіб (військовослужбовців)", — пише адвокат.

Адвокат наголошує, що оприлюднення імен могло створити загрозу для українських розвідників, адже ФСБ раніше називала операцію "Вагнергейт" актом тероризму.

Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора розслідувати скандальні дії Безуглої: що сталося - фото 2

Печерський суд Києва зобов’язав Генпрокурора відкрити провадження щодо Мар’яни Безуглої

Нагадаємо, в липні 2020 року в Білорусі затримали 32 осіб, яких пов’язували з ПВК "Вагнер". Частину з них Україна підозрювала в участі у бойових діях на Донбасі. Попри запит Києва про екстрадицію, Мінськ передав затриманих Росії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла і Стефанчук посварилися у Верховній Раді.

Також "Коментарі" писали, що Безугла звинуватила Зеленського у брехні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AnizyeVzs/
Теги:

Новини

Всі новини