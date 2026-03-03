Суд обязал Офис Генпрокурора расследовать скандальные действия Безуглой: что произошло

Печерский районный суд Киева обязал Офис Генерального прокурора Украины начать досудебное расследование по заявлению Романа Червинского по поводу народной депутатки Марьяны Безуглой. Речь идет о возможном разглашении государственной тайны по делу "Вагнергейта".

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Адвокат Андрей Иосипов заявил, что следователь судья Новак удовлетворил жалобу на бездействие ОГП и обязал внести сведения в ЕРДР. Расследование должно касаться возможного уголовного преступления по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Украины, то есть разглашение государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия.

"Перед началом допроса всех членов ВСК официально предупредили, что эти сведения являются государственной тайной. Несмотря на режим секретности, глава ВСК Марьяна Безуглая в тот же день предоставила интервью СМИ, где раскрыла детали операции и данные об участии в ней конкретных лиц (военнослужащих)", — пишет адвокат.

Адвокат отмечает, что обнародование имен могло создать угрозу для украинских разведчиков, ведь ФСБ раньше называла операцию "Вагнергейт" актом терроризма.

Печерский суд Киева обязал Генпрокурора открыть производство по Марьяне Безуглой

Напомним, в июле 2020 года в Беларуси задержали 32 человека, которых связывали с ЧВК "Вагнер". Часть из них Украина подозревала в участии в боевых действиях в Донбассе. Несмотря на запрос Киева об экстрадиции, Минск передал задержанных России.

