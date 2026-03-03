logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Суд обязал Офис Генпрокурора расследовать скандальные действия Безуглой: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд обязал Офис Генпрокурора расследовать скандальные действия Безуглой: что произошло

Печерский суд Киева обязал генпрокурора открыть производство по Марьяне Безуглой.

3 марта 2026, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Печерский районный суд Киева обязал Офис Генерального прокурора Украины начать досудебное расследование по заявлению Романа Червинского по поводу народной депутатки Марьяны Безуглой. Речь идет о возможном разглашении государственной тайны по делу "Вагнергейта".

Суд обязал Офис Генпрокурора расследовать скандальные действия Безуглой: что произошло

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Адвокат Андрей Иосипов заявил, что следователь судья Новак удовлетворил жалобу на бездействие ОГП и обязал внести сведения в ЕРДР. Расследование должно касаться возможного уголовного преступления по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Украины, то есть разглашение государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия.

"Перед началом допроса всех членов ВСК официально предупредили, что эти сведения являются государственной тайной. Несмотря на режим секретности, глава ВСК Марьяна Безуглая в тот же день предоставила интервью СМИ, где раскрыла детали операции и данные об участии в ней конкретных лиц (военнослужащих)", — пишет адвокат.

Адвокат отмечает, что обнародование имен могло создать угрозу для украинских разведчиков, ведь ФСБ раньше называла операцию "Вагнергейт" актом терроризма.

Суд обязал Офис Генпрокурора расследовать скандальные действия Безуглой: что произошло - фото 2

Печерский суд Киева обязал Генпрокурора открыть производство по Марьяне Безуглой

Напомним, в июле 2020 года в Беларуси задержали 32 человека, которых связывали с ЧВК "Вагнер". Часть из них Украина подозревала в участии в боевых действиях в Донбассе. Несмотря на запрос Киева об экстрадиции, Минск передал задержанных России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая и Стефанчук поссорились в Верховной Раде.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая обвинила Зеленского во лжи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AnizyeVzs/
Теги:

Новости

Все новости