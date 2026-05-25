Стало відомо, про що насправді говорив Зеленський з нардепами фракції “Слуга народу”

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 травня, провів зустріч із народними депутатами фракції “Слуга народу”.

Голова фракції Давид Арахамія розповів на засіданні були присутні Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

“Говорили відверто — про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Дякуємо Президенту Володимиру Зеленському за відверту розмову, а фракції — за високу явку”, — зазначив народний депутат.

За його словами, усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни.

“Наш пріоритет — забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в Євросоюз”, — пояснив парламентар.

Окремо, за його словами, обговорили дипломатичний напрямок. Україна, підкреслив народний депутат, потребує реального руху до миру — не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на країну-агресора. Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади, підкреслив нардеп.

“Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час — для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир”, — зауважив політик.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів дещо іншу версію зустрічі Зеленського з депутатами фракції “Слуга народу”. За його словами, все як завжди: “треба єдність, інакше ворог розхитає”.

Політик зауважив, що не було обговорено реально жодного предметного питання:

не було прохання голосувати,

не було кадрових питань,

ніхто не питав про Династію, Міндіча та Єрмака.

“Просто формальна зустріч. Не зробило краще, не зробило гірше. Тепло поговорили ні про що…”, — пояснив народний депутат.

За його словами, на зустрічі з депутатами Президент в черговий раз озвучив чергову дата теоретичного завершення війни.

“Я думав її написати… Але враховуючи, що на кожній зустрічі кожен раз це звучало і кожен раз не співпадало з реальністю, то і немає сенсу…”, — підсумував парламентар.

