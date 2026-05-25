Стало відомо, про що насправді говорив Зеленський з нардепами фракції “Слуга народу”

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 травня, провів зустріч із народними депутатами фракції “Слуга народу”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Голова фракції Давид Арахамія розповів на засіданні були присутні Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
За його словами, усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни.
Окремо, за його словами, обговорили дипломатичний напрямок. Україна, підкреслив народний депутат, потребує реального руху до миру — не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на країну-агресора. Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади, підкреслив нардеп.
Народний депутат Ярослав Железняк розповів дещо іншу версію зустрічі Зеленського з депутатами фракції “Слуга народу”. За його словами, все як завжди: “треба єдність, інакше ворог розхитає”.
Політик зауважив, що не було обговорено реально жодного предметного питання:
не було прохання голосувати,
не було кадрових питань,
ніхто не питав про Династію, Міндіча та Єрмака.
За його словами, на зустрічі з депутатами Президент в черговий раз озвучив чергову дата теоретичного завершення війни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що “слуги народу” очікували від зустрічі із Зеленським.