Стало известно, о чем на самом деле говорил Зеленский с нардепами фракции "Слуга народа"

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 мая, провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа".
Владимир Зеленский.
Глава фракции Давид Арахамия рассказал на заседании присутствовавших Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Первый вицеспикер Александр Корниенко, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По его словам, все понимают, что следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны.
Отдельно, по его словам, обсудили дипломатическое направление. Украина, подчеркнул народный депутат, нуждается в реальном движении к миру — не заморозке войны, а созданию условий для сохранения жизней, усилению международной поддержки, давлению на страну-агрессора. Для этого необходима сильная позиция государства, единство внутри страны и ответственная работа всех ветвей власти, подчеркнул нардеп.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал несколько иную версию встречи Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". По его словам, все, как всегда: "нужно единство, иначе враг расшатает".
Политик отметил, что не было обсуждено реально ни одного предметного вопроса:
не было просьбы голосовать,
не было кадровых вопросов,
никто не спрашивал о Династии, Миндиче и Ермаке.
По его словам, на встрече с депутатами Президент в очередной раз озвучил очередную дату теоретического завершения войны.
