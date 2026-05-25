Стало известно, о чем на самом деле говорил Зеленский с нардепами фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 мая, провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа".

Глава фракции Давид Арахамия рассказал на заседании присутствовавших Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Первый вицеспикер Александр Корниенко, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Говорили откровенно — о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период. Спасибо Президенту Владимиру Зеленскому за откровенный разговор, а фракции — за высокую явку", — отметил народный депутат.

По его словам, все понимают, что следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны.

"Наш приоритет — обеспечить устойчивость государственных институций, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления. Также должны продолжать делать шаги, которые приближают нас к вступлению в Евросоюз", — пояснил парламентарий.

Отдельно, по его словам, обсудили дипломатическое направление. Украина, подчеркнул народный депутат, нуждается в реальном движении к миру — не заморозке войны, а созданию условий для сохранения жизней, усилению международной поддержки, давлению на страну-агрессора. Для этого необходима сильная позиция государства, единство внутри страны и ответственная работа всех ветвей власти, подчеркнул нардеп.

"Сегодня не время для внутренних конфликтов или политических шоу. Время для решений, которые помогут Украине выстоять, укрепить государство и приблизить справедливый мир", — отметил политик.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал несколько иную версию встречи Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". По его словам, все, как всегда: "нужно единство, иначе враг расшатает".

Политик отметил, что не было обсуждено реально ни одного предметного вопроса:

не было просьбы голосовать,

не было кадровых вопросов,

никто не спрашивал о Династии, Миндиче и Ермаке.

"Просто формальная встреча. Не сделало лучше, не сделало хуже. Тепло поговорили ни о чем…", – пояснил народный депутат.

По его словам, на встрече с депутатами Президент в очередной раз озвучил очередную дату теоретического завершения войны.

"Я думал ее написать... Но учитывая, что на каждой встрече каждый раз это звучало и каждый раз не совпадало с реальностью, то нет смысла...", — подытожил парламентарий.

