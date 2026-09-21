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Стало відомо про несподівану пропозицію Зеленського для Федорова: яку посаду пропонував

Михайло Федоров був одним із головних кандидатів на посаду глави ОП після Єрмака. Чому Зеленський обрав Кирила Буданова.

21 вересня 2026, 20:45
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Slava Kot

Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента Володимир Зеленський розглядав двох основних кандидатів на його місце: тодішнього очільника ГУР Кирила Буданова та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Зрештою президент обрав Буданова. Про це пише "Української правди" з посиланням на джерела в оточенні президента.

Стало відомо про несподівану пропозицію Зеленського для Федорова: яку посаду пропонував

Федоров міг очолити ОП замість Буданова

За інформацією видання, Зеленський відмовився від кандидатури Федорова, оскільки той занадто серйозно сприйняв ідею "перезавантаження" Офісу президента. Федоров нібито представив главі держави масштабний список реформ, який передбачав зміни в роботі ОП та кадровій політиці.

"Міша приніс Зеленському в одному списку реформ ОП все, від чого ми роками відбивались. Тому його відправили в Міноборони. Тим паче в нього єдиного була своя візія війни", – заявив з близького оточення Зеленського.

Як пише УП, бачення Федорова передбачало реформування закупівель, кадрових призначень і підходів до військового командування. Саме тому йому запропонували очолити Міністерство оборони.

Буданов натомість став керівником Офісу президента 2 січня 2026 року. За версією УП, одним із чинників такого вибору було те, що Зеленському потрібен був не стільки масштабний перезапуск ОП, скільки структура, здатна зосередитися на дипломатичному треку та переговорах.

Федоров очолив Міноборони 14 січня, змінивши на посаді Дениса Шмигаля. Зрештою Михайла Федорова з посади міністра оборони звільнили 15 липня 2026 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров розкрив деталі можливих виборів в Україні та вказав, що насправді зупинило Зеленського.



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