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Федоров розкрив деталі можливих виборів: що насправді зупинило Зеленського

Колишній міністр оборони стверджує, що президент погоджувався на проведення виборів ще під час війни, але змінив позицію через можливу участь Валерія Залужного

21 вересня 2026, 15:26
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Кравцев Сергей

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський ще в червні був готовий розглядати проведення виборів до завершення війни. За його словами, від цієї ідеї глава держави відмовився після того, як стало зрозуміло, що участь у виборах може взяти колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це Федоров розповів в інтерв’ю "УП".

Федоров розкрив деталі можливих виборів: що насправді зупинило Зеленського

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Екс-міністр стверджує, що пропонував провести спочатку президентські, а потім парламентські вибори ще до завершення бойових дій. За його словами, спочатку Зеленський був готовий до такого сценарію.

"Ще в червні я запропонував їх провести. Зеленський був готовий, але через те, що пішов би Залужний, відмовився", — заявив Федоров. 

За його словами, під час розмови з президентом він пояснював необхідність виборів тим, що це дозволило б владі зосередитися на війні, а не на майбутній політичній кампанії.

Федоров також заявив, що не бачить проблеми в організації виборів під час війни та вважає, що процес можна провести послідовно. Водночас його слова є особистою оцінкою та описом внутрішніх розмов, а не офіційним підтвердженням позиції президента.

За словами ексміністра, після того як він почав публічно просувати тему виборів, до нього не зверталися безпосередньо з пропозиціями фінансувати власний політичний проєкт. Водночас він стверджує, що зацікавлених у такій перспективі було чимало.

Співрозмовник "Української правди" з команди Зеленського підтвердив, що Федорова нині сприймають як політичного опонента. За його словами, частина опозиції також розглядає ексміністра як конкурента Залужного.

Таким чином, за версією Федорова, дискусія про можливі вибори вже тривала всередині президентської команди. Водночас офіційного рішення про проведення виборів під час воєнного стану наразі немає, а твердження Федорова про мотиви зміни позиції Зеленського залишаються його власною версією подій.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Федоров проти Зеленського: у чому фатально прорахувався ексміністр.




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