Стало известно о неожиданном предложении Зеленского для Федорова: какую должность предлагал

После увольнения Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента Владимир Зеленский рассматривал двух основных кандидатов на его место: тогдашнего главу ГУР Кирилла Буданова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В конце концов, президент избрал Буданова. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента.

Федоров мог возглавить ОП вместо Буданова

По информации издания, Зеленский отказался от кандидатуры Федорова, поскольку тот слишком серьезно воспринял идею перезагрузки Офиса президента. Федоров якобы представил главе государства масштабный список реформ, предполагавший изменения в работе ОП и кадровой политике.

"Миша принес Зеленскому в одном списке реформ ОП все, от чего мы годами отбивались. Поэтому его отправили в Минобороны. Тем более у него единственного было свое видение войны", – заявил из близкого окружения Зеленского.

Как пишет УП, видение Федорова предполагало реформирование закупок, кадровых назначений и подходов к военному командованию. Именно поэтому ему было предложено возглавить Министерство обороны.

Буданов стал руководителем Офиса президента 2 января 2026 года. По версии УП, одним из факторов такого выбора было то, что Зеленскому потребовался не столько масштабный перезапуск ОП, сколько структура, способная сосредоточиться на дипломатическом треке и переговорах.

Федоров возглавил Минобороны 14 января, сменив в должности Дениса Шмыгаля. В конце концов Михаила Федорова с должности министра обороны уволили 15 июля 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров раскрыл детали возможных выборов в Украине и указал, что действительно остановило Зеленского.