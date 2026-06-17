Скільки українців хочуть замінити президента: ситуація у 2026 році різко змінилася

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Slava Kot
Після кількох років повномасштабної війни в українському суспільстві посилився запит на оновлення політичної системи після завершення бойових дій. Йдеться не лише про можливу зміну президента, а й про переформатування парламенту та уряду. Про це свідчать оновлені дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Українці дедалі частіше хочуть змін у владі після війни
Згідно з результатами опитування КМІС, частка громадян, які очікують перезавантаження влади після війни, суттєво зросла у 2026 році у порівнянні до 2023:
Таким чином, саме інститут президентства показує найбільш різке зростання запиту на зміни.
Соціологи наголошують, що мова не про негайні вибори. Більшість українців, як і раніше, виступають проти проведення голосування до завершення війни. Йдеться саме про майбутній етап "після перемоги" або після припинення бойових дій.
Опитування також демонструє чіткий зв’язок між рівнем довіри до президента та бажанням змін. Серед тих, хто повністю довіряє Володимиру Зеленському, лише 33% виступають за його заміну після війни. Натомість серед тих, хто "скоріше довіряє" — вже 68% очікують оновлення. А серед респондентів, які не довіряють президенту, цей показник становить 1-2%.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що КМІС опублікував рейтинг довіри українців. Зеленський опинився на 7 місці.