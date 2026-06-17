Скільки українців хочуть замінити президента: ситуація у 2026 році різко змінилася

Після кількох років повномасштабної війни в українському суспільстві посилився запит на оновлення політичної системи після завершення бойових дій. Йдеться не лише про можливу зміну президента, а й про переформатування парламенту та уряду. Про це свідчать оновлені дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Українці дедалі частіше хочуть змін у владі після війни

Згідно з результатами опитування КМІС, частка громадян, які очікують перезавантаження влади після війни, суттєво зросла у 2026 році у порівнянні до 2023:

- загалом по всій владі — з 73% до 88%

- щодо парламенту — з 69% до 83%

- щодо уряду — з 47% до 74%

- щодо президента — з 23% до 67%

Таким чином, саме інститут президентства показує найбільш різке зростання запиту на зміни.

Соціологи наголошують, що мова не про негайні вибори. Більшість українців, як і раніше, виступають проти проведення голосування до завершення війни. Йдеться саме про майбутній етап "після перемоги" або після припинення бойових дій.

Опитування також демонструє чіткий зв’язок між рівнем довіри до президента та бажанням змін. Серед тих, хто повністю довіряє Володимиру Зеленському, лише 33% виступають за його заміну після війни. Натомість серед тих, хто "скоріше довіряє" — вже 68% очікують оновлення. А серед респондентів, які не довіряють президенту, цей показник становить 1-2%.

"Важливо уточнити, що це стосується не винятково Президента – це значно ширший запит на оновлення еліт і бажання бачити когось нового і в парламенті, і в Уряді, і в інших органах влади. Причому "хтось новий" – це не нинішня парламентська опозиція, українці мають накопичену критику і претензії до неї також", — підсумовує виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що КМІС опублікував рейтинг довіри українців. Зеленський опинився на 7 місці.