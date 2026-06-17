logo

BTC/USD

64900

ETH/USD

1764.27

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Сколько украинцев хотят заменить президента: ситуация в 2026 году резко изменилась
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев хотят заменить президента: ситуация в 2026 году резко изменилась

Опрос КМИС показал рост запроса на перезагрузку властей после войны.

17 июня 2026, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После нескольких лет полномасштабной войны в украинском обществе усилился запрос обновления политической системы после завершения боевых действий. Речь идет не только о возможной смене президента, но и о переформатировании парламента и правительства. Об этом свидетельствуют обновленные данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько украинцев хотят заменить президента: ситуация в 2026 году резко изменилась

Украинцы все чаще хотят перемен во власти после войны

Согласно результатам опроса КМИС, доля граждан, ожидающих перезагрузки власти после войны, существенно возросла в 2026 году по сравнению с 2023:

  • — в целом по всей власти – с 73% до 88%
  • — по парламенту — с 69% до 83%
  • — по отношению к правительству — с 47% до 74%
  • — по отношению к президенту — с 23% до 67%

Таким образом именно институт президентства показывает наиболее резкий рост запроса на изменения.

Социологи подчеркивают, что речь не о немедленных выборах. Большинство украинцев по-прежнему выступают против проведения голосования до завершения войны. Речь идет именно о предстоящем этапе "после победы" или после прекращения боевых действий.

Опрос также демонстрирует четкую связь между уровнем доверия к президенту и желанием перемен. Среди тех, кто полностью доверяет Владимиру Зеленскому, всего 33% выступают за его замену после войны. Среди тех, кто "скорее доверяет" — уже 68% ожидают обновления. А среди респондентов, не доверяющих президенту, этот показатель составляет 1-2%.

"Важно уточнить, что это касается не исключительно Президента – это значительно более широкий запрос на обновление элит и желание видеть кого-то нового и в парламенте, и в Правительстве, и в других органах власти. Причем "кто-то новый" – это не нынешняя парламентская оппозиция, у украинцев есть накопленная критика и претензии к ней тоже", — заключает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что КМИС опубликовал рейтинг доверия украинцев. Зеленский оказался на 7-м месте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1620&page=1
Теги:

Новости

Все новости