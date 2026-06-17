Сколько украинцев хотят заменить президента: ситуация в 2026 году резко изменилась

После нескольких лет полномасштабной войны в украинском обществе усилился запрос обновления политической системы после завершения боевых действий. Речь идет не только о возможной смене президента, но и о переформатировании парламента и правительства. Об этом свидетельствуют обновленные данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Украинцы все чаще хотят перемен во власти после войны

Согласно результатам опроса КМИС, доля граждан, ожидающих перезагрузки власти после войны, существенно возросла в 2026 году по сравнению с 2023:

— в целом по всей власти – с 73% до 88%

— по парламенту — с 69% до 83%

— по отношению к правительству — с 47% до 74%

— по отношению к президенту — с 23% до 67%

Таким образом именно институт президентства показывает наиболее резкий рост запроса на изменения.

Социологи подчеркивают, что речь не о немедленных выборах. Большинство украинцев по-прежнему выступают против проведения голосования до завершения войны. Речь идет именно о предстоящем этапе "после победы" или после прекращения боевых действий.

Опрос также демонстрирует четкую связь между уровнем доверия к президенту и желанием перемен. Среди тех, кто полностью доверяет Владимиру Зеленскому, всего 33% выступают за его замену после войны. Среди тех, кто "скорее доверяет" — уже 68% ожидают обновления. А среди респондентов, не доверяющих президенту, этот показатель составляет 1-2%.

"Важно уточнить, что это касается не исключительно Президента – это значительно более широкий запрос на обновление элит и желание видеть кого-то нового и в парламенте, и в Правительстве, и в других органах власти. Причем "кто-то новый" – это не нынешняя парламентская оппозиция, у украинцев есть накопленная критика и претензии к ней тоже", — заключает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что КМИС опубликовал рейтинг доверия украинцев. Зеленский оказался на 7-м месте.