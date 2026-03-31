Скільки ексглава Офісу президента Єрмак заробив за 2025 рік: розмір відпускних вражає
Скільки ексглава Офісу президента Єрмак заробив за 2025 рік: розмір відпускних вражає

Декларація колишнього керівника Офісу президента Єрмака

31 березня 2026, 13:11
Кречмаровская Наталия

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 28 листопада 2025 року, подав річну декларацію. 

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

За 2025 рік, за даними декларації, дохід Єрмака склав 1,2 млн грн, з них:

  • заробітна плата -  533,7 тис. грн,

  • компенсація за невикористану відпустку — 213,7 тис. грн, 

  • проценти в "ОТП Банк"- 527,9 тис. грн.

На банківських рахунках ексглава Офісу президента зберігає 6,99 млн грн, готівкою – 3 тис. дол. та 3 тис. євро.

Крім того, він відобразив 4,98 млн грн заборгованості, яку йому не сплатило ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”.

Серед активів Єрмак вказав квартиру в Києві площею 107,8 кв. м вартістю 3,5 млн грн, якою володіє з 2005 року та автомобіль  Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long, 2019 року випуску вартістю 2,97 млн грн.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський та члени його родини, відповідно до щорічної декларації, у 2025 році загалом отримали дохід у розмірі 15 млн 805 тис. 828 грн. Левову частку цієї суми — понад 8,3 млн грн — принесло "погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)". Решта надходжень у розмірі 7,4 млн грн сформувалася за рахунок заробітної плати, банківських відсотків та здачі нерухомості в оренду.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Андрій Єрмак очолив Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував цю інформацію та розповів, на кого насправді може працювати Єрмак. 




Джерело: https://public.nazk.gov.ua/documents/3d48e400-a553-4026-8339-2605f8b69509
