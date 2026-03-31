Скільки ексглава Офісу президента Єрмак заробив за 2025 рік: розмір відпускних вражає

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 28 листопада 2025 року, подав річну декларацію.

За 2025 рік, за даними декларації, дохід Єрмака склав 1,2 млн грн, з них:

заробітна плата - 533,7 тис. грн,

компенсація за невикористану відпустку — 213,7 тис. грн,

проценти в "ОТП Банк"- 527,9 тис. грн.

На банківських рахунках ексглава Офісу президента зберігає 6,99 млн грн, готівкою – 3 тис. дол. та 3 тис. євро.

Крім того, він відобразив 4,98 млн грн заборгованості, яку йому не сплатило ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”.

Серед активів Єрмак вказав квартиру в Києві площею 107,8 кв. м вартістю 3,5 млн грн, якою володіє з 2005 року та автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long, 2019 року випуску вартістю 2,97 млн грн.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський та члени його родини, відповідно до щорічної декларації, у 2025 році загалом отримали дохід у розмірі 15 млн 805 тис. 828 грн. Левову частку цієї суми — понад 8,3 млн грн — принесло "погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)". Решта надходжень у розмірі 7,4 млн грн сформувалася за рахунок заробітної плати, банківських відсотків та здачі нерухомості в оренду.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Андрій Єрмак очолив Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував цю інформацію та розповів, на кого насправді може працювати Єрмак.



