У Раді вже не приховують обурення: Гончаренко шокував викриттям про нову роботу Єрмака

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак знайшовся — повідомив, що очолив Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував цю інформацію та розповів, на кого насправді може працювати Єрмак.

“Андрій Єрмак знайшовся не на фронті, як обіцяв, ну або на адвокатському фронті… Ну, якесь знущання — людина сказала: "Я йду на фронт”, тепер очолює якийсь комітет Національної асоціації адвокатів України. А хто ж очолює цю асоціацію? Така собі пані Ізовітова. А ще є спілка адвокатів України, і в ній раніше була пані Ізовітова. А хто ж очолював Спілку адвокатів України? Віктор Медведчук. А пані Ізовітова була віцепрезидентом, тепер вона голова в Національній асоціації адвокатів, а Єрмак в неї голова комітету якогось там”, — розповів про ситуацію народний депутат.

За словами політика. ситуація дуже дивна — Єрмак заявляє, що йде на фронт, потім зникає, потім журналісти знаходять його в якихось дивних саунах, де він дивиться старі радянські фільми.

“Ну, а врешті-решт завершується це все тим, що він очолює якийсь, значить, комітет в Асоціації адвокатів і, значить, типу там працює. Дуже смішно і дуже дивно”, — підсумував Гончаренко.

