У Раді вже не приховують обурення: Гончаренко шокував викриттям про нову роботу Єрмака

Кречмаровская Наталия
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак знайшовся — повідомив, що очолив Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.
Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував цю інформацію та розповів, на кого насправді може працювати Єрмак.
За словами політика. ситуація дуже дивна — Єрмак заявляє, що йде на фронт, потім зникає, потім журналісти знаходять його в якихось дивних саунах, де він дивиться старі радянські фільми.
