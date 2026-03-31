Сколько экс-глава Офиса президента Ермак заработал за 2025 год: размер отпускных впечатляет
НОВОСТИ

Сколько экс-глава Офиса президента Ермак заработал за 2025 год: размер отпускных впечатляет

Декларация бывшего руководителя Офиса президента Ермака

31 марта 2026, 13:11
Кречмаровская Наталия

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности 28 ноября 2025 года, подал годовую декларацию.

Сколько экс-глава Офиса президента Ермак заработал за 2025 год: размер отпускных впечатляет

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

За 2025 год, по данным декларации, доход Ермака составил 1,2 млн грн, из них:

  • заработная плата – 533,7 тыс. грн,

  • компенсация за неиспользованный отпуск – 213,7 тыс. грн,

  • проценты в "ОТП Банке" — 527,9 тыс. грн.

На банковских счетах экс-глава Офиса президента хранит 6,99 млн грн, наличными – 3 тыс. долл. и 3 тыс. евро.

Кроме того, он отразил 4,98 млн грн задолженности, которую ему не уплатило ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп".

Среди активов Ермак указал квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м стоимостью 3,5 млн грн, которой владеет с 2005 года и автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long, 2019 года выпуска стоимости 2,97 млн грн.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи, согласно ежегодной декларации , в 2025 году получили доход в размере 15 млн 805 тыс. 828 грн. Львиную долю этой суммы — более 8,3 млн грн — принесло "погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)". Остальные поступления в размере 7,4 млн грн сформировались за счет заработной платы, банковских процентов и сдачи недвижимости в аренду.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Андрей Ермак возглавил Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал эту информацию и рассказал, на кого действительно может работать Ермак.




Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/3d48e400-a553-4026-8339-2605f8b69509
