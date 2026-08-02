Скандальна заява Мендель: назвала дивну причину, чому Макрон підтримує Зеленського

Колишня речниця президента України Юлія Мендель зробила резонансну заяву щодо причин, з яких президент Франції Емманюель Макрон нібито продовжує підтримувати Володимира Зеленського.

Зеленський та Макрон. Фото: Ludovic Marin/Pool/AP

Юлія Мендель в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche заявила, що французький лідер не може дозволити собі публічно поставити під сумнів власні рішення щодо масштабної підтримки України. На її думку, завдало б серйозного удару по політичній репутації Макрона.

"Саме Макрон погодився виділити мільярди євро. Визнати сьогодні, що Зеленський не той, за кого себе видає, завдало б шкоди іміджу будь-якого політичного діяча, який погодився розподілити ці кошти", — заявила Мендель.

Колишня речниця також висловила думку, що підтримка України з боку окремих європейських держав має не лише політичне, а й економічне підґрунтя. За її словами, значна частина фінансової допомоги спрямовується на закупівлю озброєння у виробників з країн Європейського Союзу. За її словами, це підтримує роботу європейського оборонного сектору.

Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки президента України з червня 2019 року до липня 2021 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлія Мендель назвала Зеленського "головною проблемою" для України. Крім того, колишня речниця президента прокоментувала корупційні скандали навколо глави держави.

Також "Коментарі" писали, що Мендель відреагувала на критику після скандального інтерв’ю американському пропагандисту з проросійськими поглядами Такеру Карлсону та згадала про Бога.