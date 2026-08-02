Скандальное заявление Мендель: назвала странную причину, почему Макрон поддерживает Зеленского

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сделала резонансное заявление относительно причин, по которым президент Франции Эмманюэль Макрон якобы продолжает поддерживать Владимира Зеленского.

Зеленский и Макрон. Фото: Ludovic Marin/Pool/AP

Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche заявила, что французский лидер не может позволить себе публично подвергнуть сомнению собственные решения по масштабной поддержке Украины. По ее мнению, нанесло бы серьезный удар по политической репутации Макрона.

"Именно Макрон согласился выделить миллиарды евро. Признать сегодня, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля, который согласился распределить эти средства", — заявила Мендель.

Бывшая пресс-секретарь также выразила мнение, что поддержка Украины со стороны отдельных европейских государств имеет не только политическую, но и экономическую основу. По ее словам, значительная часть финансовой помощи направляется на закупку вооружения у производителей стран Европейского Союза. По ее словам, это поддерживает работу европейского оборонного сектора.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Украины с июня 2019 года по июль 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Мендель назвала Зеленского "главной проблемой" для Украины. Кроме того, бывший представитель президента прокомментировал коррупционные скандалы вокруг главы государства.

Также "Комментарии" писали, что Мендель отреагировала на критику после скандального интервью американскому пропагандисту с пророссийскими взглядами Такеру Карлсону и вспомнила о Боге.