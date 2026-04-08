Скандал з оголеними фото: МЗС звільнило консулку України в Домінікані (ФОТО)

Slava Kot
Міністерство закордонних справ України відкликало патент почесного консула України в Домініканській Республіці Вікторії Якимової після появи в медіа її фотографій у стилі ню. Як пояснили в МЗС, відповідне рішення ухвалили після додаткової перевірки обставин.
У МЗС пояснили, що оприлюднені фотографії Вікторії Якимової викликали різку реакцію громадськості, тому відомство вирішило припинити повноваження почесної консулки.
Кандидатуру Вікторії Якимової на посаду почесного консула на Домінікані раніше подав посол України на Кубі. Серед аргументів були її багаторічне проживання в країні, знання мов, освіта та досвід участі в розвитку українсько-домініканських відносин.
У міністерстві нагадали, що почесні консули відрізняються від штатних дипломатів. Вони не входять до системи дипломатичної служби, не є державними службовцями та не отримують зарплату з бюджету. Такі представники зазвичай допомагають дипломатичним установам на добровільних засадах, насамперед у консульських питаннях і захисті прав громадян України за кордоном.
Вікторія Якимова
Сама Якимова раніше заявляла, що не приховувала свого минулого, пов’язаного з моделінгом. За її словами, сучасна жінка має право реалізовувати себе в різних професіях і змінювати кар’єрний шлях.