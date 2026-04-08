Скандал з оголеними фото: МЗС звільнило консулку України в Домінікані (ФОТО)

Міністерство закордонних справ України відкликало патент почесного консула України в Домініканській Республіці Вікторії Якимової після появи в медіа її фотографій у стилі ню. Як пояснили в МЗС, відповідне рішення ухвалили після додаткової перевірки обставин.

МЗС відкликало консулку України в Домінікані Вікторію Якимову

У МЗС пояснили, що оприлюднені фотографії Вікторії Якимової викликали різку реакцію громадськості, тому відомство вирішило припинити повноваження почесної консулки.

"Враховуючи, що опубліковані в ЗМІ матеріали викликали різкий та негативний суспільний резонанс, МЗС здійснило додаткову перевірку всіх обставин та ухвалило рішення відкликати патент, зокрема з урахуванням відкриття цьогоріч у Домініканській Республіці повноцінного посольства України. Крім того, вже ухвалено рішення про повернення до столиці посла України на Кубі", — повідомили в МЗС.

Кандидатуру Вікторії Якимової на посаду почесного консула на Домінікані раніше подав посол України на Кубі. Серед аргументів були її багаторічне проживання в країні, знання мов, освіта та досвід участі в розвитку українсько-домініканських відносин.

У міністерстві нагадали, що почесні консули відрізняються від штатних дипломатів. Вони не входять до системи дипломатичної служби, не є державними службовцями та не отримують зарплату з бюджету. Такі представники зазвичай допомагають дипломатичним установам на добровільних засадах, насамперед у консульських питаннях і захисті прав громадян України за кордоном.

Сама Якимова раніше заявляла, що не приховувала свого минулого, пов’язаного з моделінгом. За її словами, сучасна жінка має право реалізовувати себе в різних професіях і змінювати кар’єрний шлях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що консулка України в Домінікані привернула увагу своїми оголеними фото