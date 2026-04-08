Скандал с обнаженными фото: МИД уволил консулку Украины в Доминикане (ФОТО)
НОВОСТИ

Скандал с обнаженными фото: МИД уволил консулку Украины в Доминикане (ФОТО)

МИД Украины отозвало патент почетной консулки Виктории Акимовой в Доминиканской Республике.

8 апреля 2026, 12:45
Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины отозвало патент почетного консула Украины в Доминиканской Республике Виктории Якимовой после появления в медиа ее фотографий в стиле ню. Как пояснили в МИДе, соответствующее решение было принято после дополнительной проверки обстоятельств.

Скандал с обнаженными фото: МИД уволил консулку Украины в Доминикане (ФОТО)

МИД отозвало консулку Украины в Доминикане Викторию Якимову

В МИДе пояснили, что обнародованные фотографии Виктории Акимовой вызвали резкую реакцию общественности, поэтому ведомство решило прекратить полномочия почетной консулки.

"Учитывая, что опубликованные в СМИ материалы вызвали резкий и негативный общественный резонанс, МИД осуществил дополнительную проверку всех обстоятельств и принял решение отозвать патент, в частности, с учетом открытия в Доминиканской Республике полноценного посольства Украины. Кроме того, уже принято решение о возвращении в столицу посла Украины на Кубе", – сообщили в МИД.

Кандидатуру Виктории Акимовой на должность почетного консула в Доминикане ранее подал посол Украины на Кубе. Среди аргументов были ее многолетнее проживание в стране, знание языков, образование и опыт участия в развитии украинско-доминиканских отношений.

В министерстве напомнили, что почетные консулы отличаются от штатных дипломатов. Они не входят в систему дипломатической службы, не являются государственными служащими и не получают зарплату из бюджета. Такие представители обычно помогают дипломатическим учреждениям на добровольной основе, прежде всего в консульских вопросах и защите прав граждан Украины за рубежом.

Скандал с обнаженными фото: МИД уволил консулку Украины в Доминикане (ФОТО) - фото 2

Виктория Якимова

Скандал с обнаженными фото: МИД уволил консулку Украины в Доминикане (ФОТО) - фото 2

Виктория Якимова

Скандал с обнаженными фото: МИД уволил консулку Украины в Доминикане (ФОТО) - фото 2

Виктория Якимова

Сама Якимова ранее заявляла, что не скрывала своего прошлого, связанного с моделингом. По ее словам, современная женщина имеет право реализовывать себя в разных профессиях и изменять карьерный путь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что консулка Украины в Доминикане привлекла внимание своими обнаженными фото.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4110179-skandalni-foto-mzs-pisla-dodatkovoi-perevirki-vidklikalo-pocesnogo-konsula-ukraini-v-dominikani.html
