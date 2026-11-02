Скандал під Києвом вдарить по Зеленському: що може вивести українців на масштабний протест

Скандал у Петропавлівській Борщагівці, де повідомляли про можливе незаконне утримання та побиття чоловіків, може мати наслідки далеко за межами місцевого інциденту. Чи здатна ця історія об’єднати невдоволених і перерости у протистояння з владою та особисто президентом Володимиром Зеленським? Три моделі штучного інтелекту оцінили такий сценарій по-різному.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що історія може перерости у серйозне протистояння не лише з правоохоронною системою, а й безпосередньо з владою Зеленського. Це станеться, якщо суспільство сприйматиме інцидент не як поодинокий випадок, а як ознаку безкарності та свавілля.

У такому разі вимоги покарати конкретних винних можуть перерости у претензії до керівництва країни. Президент опиниться під тиском, адже від нього очікуватимуть реакції та відповідальності за дії державних структур. Особливо небезпечним сценарієм для Зеленського чат-бот називає спробу влади замовчати скандал або обмежитися формальними поясненнями. Водночас масштаб протесту залежатиме від підтверджених фактів і подальших дій посадовців.

Gemini оцінює перспективу прямого протистояння з центральною владою та президентом як малоймовірну. За його висновком, суспільство частіше сприймає подібні конфлікти як наслідок перегинів на місцях, дезорганізації або перевищення повноважень конкретними виконавцями, а не як пряму вказівку Банкової.

Однак для влади залишається інший ризик — поступове падіння довіри. Особливо якщо правоохоронні органи та військове керівництво реагуватимуть повільно або непрозоро. Щоб не допустити політизації скандалу та перетворення його на системну кризу, Gemini вважає необхідною швидку й публічну перевірку дій усіх сторін із належною правовою оцінкою ДБР і Національної поліції.

Grok також не прогнозує масового протистояння проти влади та Зеленського найближчим часом. На його думку, війна утримує суспільство в режимі небажання розхитувати ситуацію. Тому скандал поки більше нагадує локальний військовий конфлікт навколо дисципліни та можливих побоїв, ніж політичний вибух.

Проте ситуація може змінитися, якщо з’являться докази системних знущань над мобілізованими. Тоді втому від війни та мобілізації може підсилити нове обурення. Grok зазначає, що опозиція вже використовує цю історію, але вважає, що до масштабного протесту на кшталт Майдану поки далеко.

Усі три чат-боти визнають, що історія може посилити суспільне невдоволення, особливо якщо з’являться підтвердження порушень, а реакція влади буде недостатньою. Водночас оцінки перспектив прямого протистояння різняться: ChatGPT допускає серйозний політичний тиск на Зеленського, Gemini вважає такий сценарій малоймовірним, а Grok не бачить передумов для масового протесту зараз, хоча не виключає посилення обурення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як на скандал в Петропавлівській Борщагівці відреагував нардеп Гончаренко.



