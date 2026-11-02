“Не будьте людожерами”: нардеп жорстко пройшовся по владі через скандал під Києвом

У передмісті Києва розгорівся масштабний скандал — за деякими повідомленнями у будинку у Петропавлівській Борщагівці у підвалі утримували 40 чоловіків. Повідомляли про людей у критичному стані.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що у будинку у Петропалівській Борщагівці, по суті, була “прес-хата”. Якщо офіційно: приміщення для проведення бесід із заходами фізичного впливу з порушниками військової дисципліни, пояснив він.

“Побої, кидання на яму, шпіцрутени, побиття перед строєм — це прояви ПОСТІЙНІ у війську. Всі були шоковані тим, що відбувається у Скалі. Це відбувається усюди і кожен день. Паралельно з цим така ж сама історія відбувається і з цивільними людьми. Їх викрадають. Бʼють. Катують”, — зауважив парламентар.

Політик пояснив, що країна починає ділитись на два класи: вертухаї і всі інші.

“І про це все НЕ МОЖНА МОВЧАТИ. Не можна вдавати, що НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ. Просто не можна. З цим всім потрібно закінчувати. Люди у владі мають нести відповідальність. Люди в органах мають нести відповідальність. Людина на Банковій МАЄ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Що у нас в країні відбувається?”, — наголосив політик.

Парламентар звернувся до політиків, блогерів, відомих людей з проханням не мовчати.

“НЕ ВИПРАВДОВУЙТЕ. НЕ КАЖІТЬ, ЩО ТАК ТРЕБА. НЕ ВИГАДУЙТЕ. ВИ МАЄТЕ РЕАГУВАТИ. ВИ МАЄТЕ ГОВОРИТИ. Не будьте тими, хто постійно боїться за свою жопу. Не будьте тими, кому соромно у дзеркало на себе дивитись. Не будьте ссикунами. Не будьте людожерами”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому виникають запитання до виробництва ракет “Фламінго”.



