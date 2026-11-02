Скандал в Петропавловской Борщаговке, где сообщали о возможном незаконном содержании и избиении мужчин, может иметь последствия далеко за пределами местного инцидента. Способна ли эта история объединить недовольных и перерасти в противостояние с властью и лично президентом Владимиром Зеленским? Три модели искусственного интеллекта оценили такой сценарий по-разному.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что история может перерасти в серьезное противостояние не только с правоохранительной системой, но и с властью Зеленского. Это произойдет, если общество будет воспринимать инцидент не как единичный случай, а как признак безнаказанности и произвола.

В таком случае требования наказать конкретных виновных могут превратиться в претензии к руководству страны. Президент окажется под давлением, ведь от него будут ожидать реакции и ответственности за действия государственных структур. Особо опасным сценарием для Зеленского чат-бот называет попытку властей замолчать скандал или ограничиться формальными объяснениями. В то же время масштаб протеста будет зависеть от подтвержденных фактов и дальнейших действий чиновников.

Gemini оценивает перспективу прямого противостояния с центральной властью и президентом как маловероятную. По его заключению, общество чаще воспринимает подобные конфликты в результате перегибов на местах, дезорганизации или превышения полномочий конкретными исполнителями, а не как прямое указание Банковой.

Однако для власти остается другой риск – постепенное падение доверия. Особенно, если правоохранительные органы и военное руководство будут реагировать медленно или непрозрачно. Чтобы не допустить политизации скандала и превращения его в системный кризис, Gemini считает необходимой скорую и публичную проверку действий всех сторон с надлежащей правовой оценкой ДБР и Национальной полиции.

Grok также не прогнозирует массового противостояния против власти и Зеленского в ближайшее время. По его мнению, война удерживает общество в режиме нежелания расшатывать ситуацию. Поэтому скандал пока больше напоминает локальный военный конфликт вокруг дисциплины и возможных побоев, чем политический взрыв.

Однако ситуация может измениться, если появятся доказательства системных издевательств над мобилизованными. Тогда усталость от войны и мобилизации может усилить новое возмущение. Grok отмечает, что оппозиция уже использует эту историю, но считает, что до масштабного протеста типа Майдана пока далеко.

Все три чата признают, что история может усилить общественное недовольство, особенно если появятся подтверждения нарушений, а реакция власти будет недостаточной. В то же время, оценки перспектив прямого противостояния различаются: ChatGPT допускает серьезное политическое давление на Зеленского, Gemini считает такой сценарий маловероятным, а Grok не видит предпосылок для массового протеста сейчас, хотя не исключает усиления возмущения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как на скандал в Петропавловской Борщаговке отреагировал нардеп Гончаренко.



