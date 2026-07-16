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Сырский ставил ультиматум: Федоров раскрыл неожиданные детали о главкоме

Экс-министр обороны Федоров заявил, что Сырский блокировал инновации, лелеял интриги и поставил ему ультиматум

16 июля 2026, 13:20
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Slava Kot

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после своей отставки публично заявил о серьезных разногласиях с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. По словам Федорова, часть реформаторских инициатив Министерства обороны блокировалась, а сам он столкнулся с ультимативной позицией военного руководства.

Сырский ставил ультиматум: Федоров раскрыл неожиданные детали о главкоме

Федоров заявил об ультиматуме Сырского

Михаил Федоров во время пресс-конференции рассказал, что ранее предлагал сменить руководство ВСУ, в том числе главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. По его мнению, это было необходимо для того, чтобы Украина могла более эффективно вести войну, используя современные технологии и асимметричные подходы.

"Когда президент сказал, что не планирует увольнять Сырского – это его решение как главнокомандующего, я с этим решением полностью согласился. И сказал: значит, буду учиться с ним работать, потому что все-таки наш клиент – украинский народ. Но мы столкнулись с тем, что инициативы, которые мы предлагаем, они начали блокироваться", – сказал Федоров.

Бывший глава Минобороны утверждает, что Сырский избегал открытого обсуждения проблем, а "ставил ультиматумы" и занимался внутренними конфликтами.

"Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал у медиа какую-то кампанию, а не проблема в происходящих действиях. Это привело к тому, что он по факту поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чем задача главкома, он придумал, как расколоть страну", – добавил Федоров.

Несмотря на жесткую критику, Федоров подчеркнул, что признает заслуги главнокомандующего в начале полномасштабного вторжения. По его словам, именно Сырский сыграл ключевую роль в защите Украины в 2022 году. В то же время, эксминистр убежден, что характер войны кардинально изменился. По его мнению, развитие беспилотных технологий и новых систем управления требует других подходов к ведению боевых действий, а работавшие несколько лет назад решения уже не отвечают современным вызовам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по всей Украине начались протесты из-за отставки Федорова.

Также "Комментарии" писали, что супруга Федорова впервые отреагировала на его отставку.



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