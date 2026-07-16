Сырский ставил ультиматум: Федоров раскрыл неожиданные детали о главкоме

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Slava Kot
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после своей отставки публично заявил о серьезных разногласиях с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. По словам Федорова, часть реформаторских инициатив Министерства обороны блокировалась, а сам он столкнулся с ультимативной позицией военного руководства.
Федоров заявил об ультиматуме Сырского
Михаил Федоров во время пресс-конференции рассказал, что ранее предлагал сменить руководство ВСУ, в том числе главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. По его мнению, это было необходимо для того, чтобы Украина могла более эффективно вести войну, используя современные технологии и асимметричные подходы.
Бывший глава Минобороны утверждает, что Сырский избегал открытого обсуждения проблем, а "ставил ультиматумы" и занимался внутренними конфликтами.
Несмотря на жесткую критику, Федоров подчеркнул, что признает заслуги главнокомандующего в начале полномасштабного вторжения. По его словам, именно Сырский сыграл ключевую роль в защите Украины в 2022 году. В то же время, эксминистр убежден, что характер войны кардинально изменился. По его мнению, развитие беспилотных технологий и новых систем управления требует других подходов к ведению боевых действий, а работавшие несколько лет назад решения уже не отвечают современным вызовам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по всей Украине начались протесты из-за отставки Федорова.
Также "Комментарии" писали, что супруга Федорова впервые отреагировала на его отставку.